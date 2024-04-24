Ви точно не захочете цього робити: чим загрожує спроба намагнітити лічильник на воду

Штраф за магніт на водомірі вважається одним із найбільших

Оплата комунальних послуг може займати чималу статтю сімейного бюджету. Українці вдаються до різних методів, аби зекономити на комунальних платіжках, але не завжди ці методи є законними.

За різними оцінками, в Україні приблизно 5% споживачів займаються крадіжкою комунальних послуг. Зокрема, ставлять магніти на лічильники води. Однак покарання за таке шахрайство нівелює геть усю економію. Про це повідомляє юридична агенція "Турій та Партнери".

"Сьогодні сучасні прилади обліку обладнані антимагнітним захистом, але споживачам все одно вдається використовувати такий пристрій для зупинення роботи лічильника. Якщо ви використовуєте магніт на лічильнику води, наслідки можуть бути негативними і, в першу чергу, це стосуватиметься вашого бюджету", — пише видання.

При цьому юристи зазначають, що штраф за магніт на водомірі вважається одним із найбільших за сумою порівняно зі штрафними санкціями за інші види порушень.

Розмір штрафу за намагнічування водолічильника розраховується за затвердженою методикою:

Враховується звітний період – з моменту останньої перевірки до виявлення порушення

Береться середній показник витрати води

Розраховується загальна сума

Комунальники, як показує практика, нараховують до 500 гривень за одну добу. А тепер лише уявіть суму штрафу.

Також, якщо контролери мають підстави вважати, що споживач втручається у роботу приладу обліку, вони встановлюють спеціальну пломбу. Штраф за зрив такої антимагнітної пломби – до 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити й куди звертатись, якщо зірвали пломбу на лічильнику води. Зволікати не варто.