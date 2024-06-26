Тариф "Фіксований" у дії: скільки заплатимо за газ у липні?

Нафтогаз діє в національних інтересах

Перед початком будь-якого нового місяця, українці часто ставлять собі питання, а яким буде тариф на ті чи інші комунальні послуги у новому періоді. Зокрема, чи зміниться ціна на "блакитне паливо" у липні.

Раді повідомити вам, що ціна залишиться незмінною: 7,96 грн за кубометр для всіх клієнтів постачальника "Нафтогаз України". Добра новина ще й в тому, що зазначений тариф зафіксовано до кінця квітня 2025 року.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", – заявляв раніше очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У інших постачальників газу ціна коливається в межах від 7,7 до 9,90 грн за куб, залежно від компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться зарядити повербанк за новими тарифами на світло. Крім того, розповідали ми й скільки коштуватиме приготувати борщ на електроплиті.