"Підвищення не оминути": коли та наскільки зростуть тарифи на воду, розповів нардеп

Вартість водопостачання підніметься на 25-30%

Питання підвищення тарифів на воду в Україні й досі остаточно не вирішено, хоча ще з початку року перший етап здорожчання планувався на весну. Але після здорожчання світла зростання ціни на воду не оминути.

Про це заявив нардеп та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко, пише УНІАН. За його словами, це, в першу чергу, торкнеться холодної води.

Зазначається, що водоканали по всій країні хочуть підняття тарифу на холодну воду для населення на 25-30%. Кучеренко зауважив, що цього вони вимагають вже два роки.

"Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію (заборони на підвищення цін (тарифів) на ринку — Ред.) на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду", – сказав він.

За словами нардепа, вони зараз зростають по всій країні для непобутових споживачів, і водоканали вимагають, щоб для населення також піднявся тариф.

Нагадаємо, що в Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який нині становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.

Раніше "Телеграф" писав, що ексміністр енергетики пояснив, що не так із підвищеними тарифами на світло.