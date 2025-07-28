Медовий Спас 2025: коли і як відзначають свято за новим стилем

До свята залишилися лічені дні

Медовий Спас, який ще називають Маковієм, вважається першим із трьох Спасів. У цей день віряни згадують пам’ять святих мучеників Макавеїв, а також висловлюють вдячність за дари природи, як от мед та мак. Також ми розповідали, коли відзначають День подруги у 2025 році.

"Телеграф" розповість, коли святкують Медовий Спас та якими традиціями він супроводжується.

Коли Медовий Спас у 2025 році

У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтак, усі свята перенесли на 13 днів раніше, ніж було. Спас належить до неперехідних свят, тож за новим стилем його відзначають 1 серпня. До введення новоюліанського календаря це відбувалося 14 серпня.

Традиції Медового Спасу у 2025 році

У цей день церква згадує Макавейських мучеників, які залишилися вірними Ісусу Христу та не прийняли язичництво, запроваджене еллінськими колонізаторами. Також вшановують Животворчий Хрест, на якому розіп'яли Спасителя. У народі цього дня збирали мак, різні трави, а бджолярі викачували мед з вуликів.

Кошик з медом і маком, фото з мережі

Аби висловити вдячність Богу, віряни йдуть до храму та освячують мед, "маковейчики" (букети з маку), польові квіти й трави. Після літургії священник освячує кошики. Потім віряни збираються за столом і частуються варениками з маком, млинцями з медом та іншими стравами з цими продуктами.

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