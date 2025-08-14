Не можна робити це 14 серпня, якщо не хочете грошових проблем і бідності

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна брати в руки тісто і вдягатися у дрантя

Цього літнього і ясного четверга українців порадує не лише погода, а й особливі свята. 14 серпня християни відзначають Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці та шанують святого Теодосія (Феодосія) Печерського (за старим стилем відзначається Медовий Спас 2025).

Теодосій народився у місті Васильків, що неподалік Києва. З юних років він тягнувся до духовного життя і вступив до Києво-Печерського монастиря, який тоді перебував під керівництвом святого Антонія Печерського.

Ігумен помер мирно 3 травня 1074 року і був похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Мощі святого прославилися чудотвореннями — багато вірян отримували від них зцілення, коли схилялися перед ними. 14 серпня 1091 року відбулося урочисте перенесення мощів святого до нової кам’яної Успенської церкви, зведеної стараннями самого Теодосія.

Що не можна робити 14 серпня

Готувати страви з тіста – до сім’ї прийдуть фінансові проблеми.

Незаміжнім дівчатам ходити у старому одязі — вони довго будуть самотніми.

Ображати, критикувати інших людей — весь негатив може повернутися назад.

Народні прикмети 14 серпня

Тихий вітер – осінь буде сухою.

Відцвіли троянди — скоро прийде похолодання.

Вітряна погода – зима буде сніговою та холодною.

Пожовтіла береза — осінь прийде рано.

У кого іменини 14 серпня

Іменини сьогодні відзначають Олександр, Дмитро, Єлизар, Леонтій, Теодор, Федір, Соломія та Софія.

Свята та події 14 серпня

День видалення татуювання (Tattoo Removal Day)

Всесвітній день ящірки

День народження португальської кориди

