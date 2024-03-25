Внучці 4 роки: зворушливі вітання з днем народження
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У святковий день дівчинці буде приємно почути теплі побажання від дідуся та бабусі
День народження онуки — одне з найголовніших свят для бабусь та дідусів. Цього дня вони особливо хочуть порадувати свою дорогу дитину і, крім подарунка, готують для неї зворушливі та мудрі побажання.
У 4 роки дитина вже добре розуміє, що День народження – це її персональне свято. Так само в цьому віці дитина вже добре знається на привітаннях. Тому привітати внучку із 4-річчям можна не лише на словах, а й яскравою листівкою.
"Телеграф" зібрав гарні вірші, прозу та листівки, щоб ви могли привітати внучку з днем народження 4 роки. Їх можна безкоштовно скачати та розмістити у соціальних мережах або переслати на мобільний телефон, привітавши малечу та її батьків.
Вітання з днем народження онуці 4 роки у віршах
Онучку зі святом сьогодні вітаю,
Хай Янгол завжди тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
Здійсниться усе хай, що ти побажаєш,
Омріяні іграшки ти нехай маєш,
І з друзями весело буде хай грати,
На радості крилах щоб завжди літати!
***
Хай дитинство звеселяє,
Мама з татом наставляє.
Щоб здорові всі були,
А найбільше з усіх — ти.
Щоб дарунки дарували,
В щічки міцно цілували.
Хай усмішка завжди сяє,
До забави надихає!
***
З четвертим днем народження вітаю!
Щастя, радості бажаю,
Друзів вірних, позитиву,
Успіхів в навчанні, миру.
Днів яскравих та безхмарних,
Та сюрпризів різнобарвних,
Вдачі, ласки та натхнення,
Радує хай сьогодення!
***
З днем народження, онуця! Рости батькам на втіху,
І цікавою хай буде кожна мить,
Янголяточко, не знай біди і лиха,
Хай до щастя твоя стежечка біжить.
Я бажаю гору іграшок цікавих
І веселощів, і друзів, і утіх,
І солодощів, і книжечок яскравих,
Щиро радуйся і радуй нас усіх!
***
Чарівний день сьогодні в тебе,
Радій, святкуй, стрибай до неба!
Яскравих усмішок та сміху,
Здоровой будь батькам на втіху.
Бажаю стільки подарунків,
Скільки в альбомі є малюнків.
Щоб ти отримала, про що мрієш,
і мала все те, чому радієш.
***
Нехай життя буде, як свято,
Здійсненних мрій буде багато.
Відвертих друзів, подарунків,
З батьками лагідних стосунків!
Усього легко досягати,
Вперед з метою крокувати.
Радіти всім своїм подіям,
Досягнутим цікавим мріям!
Поздоровлення для внучки 4 роки у прозі
Вітаю мою онучку з 4-річчям. Квіточка моя, хочу тобі побажати веселого настрою та цікавих ігор, веселих забав та цікавих витівок, доброго здоров’я та хороших друзів, маминої ласки та татової підтримки.
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З днем народження, онучко. Нехай у 4 роки щастя у твоє життя летить з усіх чотирьох сторін світу. Бажаю тобі, радість моя, щодня дарувати нам свою милу усмішку і в золотій кареті літати у чарівні країни веселощів та чудових захоплень.
***
Внучечко, тобі чотири роки! Бажаю тобі завжди рости красунею та розумницею! Щодня пізнавай цей світ і променисто посміхайся! Нехай у твоєму серці живуть добро, кохання та нескінченне щастя!
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Неповторна та єдина внучечка, вітаю тебе з твоїм 4-річчям! Ти наша маленька яскрава, чудова квіточка, і я тобі бажаю завжди цвісти й радувати всю родину. А ще бажаю тобі багато друзів, цікавих ігор, веселих пісеньок та танців, добрих казок та щасливих днів.
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Дорога внучка, з 4 днем народження! Щастя космічного, усмішок яскравих, немов сонце, удачі вірної, як найкращий друг, нових маленьких і великих перемог! Зростати на радість близьким. Ми всі тебе дуже любимо!
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Моя мала, як же швидко ти ростеш! Нещодавно вміщалася на ручках, а тепер я за тобою не встигаю! Тобі цілих 4 роки! Рости допитливою розумницею та неймовірною красунею! Нехай усі твої мрії здійснюються!
Листівки вітання внучці на 4 роки
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