Внучці 4 роки: зворушливі вітання з днем народження

У святковий день дівчинці буде приємно почути теплі побажання від дідуся та бабусі

День народження онуки — одне з найголовніших свят для бабусь та дідусів. Цього дня вони особливо хочуть порадувати свою дорогу дитину і, крім подарунка, готують для неї зворушливі та мудрі побажання.

У 4 роки дитина вже добре розуміє, що День народження – це її персональне свято. Так само в цьому віці дитина вже добре знається на привітаннях. Тому привітати внучку із 4-річчям можна не лише на словах, а й яскравою листівкою.

"Телеграф" зібрав гарні вірші, прозу та листівки, щоб ви могли привітати внучку з днем народження 4 роки. Їх можна безкоштовно скачати та розмістити у соціальних мережах або переслати на мобільний телефон, привітавши малечу та її батьків.

Вітання з днем народження онуці 4 роки у віршах

Онучку зі святом сьогодні вітаю,

Хай Янгол завжди тебе оберігає!

Нехай кожен день буде схожим на казку,

Батьки хай дарують підтримку і ласку.

Здійсниться усе хай, що ти побажаєш,

Омріяні іграшки ти нехай маєш,

І з друзями весело буде хай грати,

На радості крилах щоб завжди літати!

***

Хай дитинство звеселяє,

Мама з татом наставляє.

Щоб здорові всі були,

А найбільше з усіх — ти.

Щоб дарунки дарували,

В щічки міцно цілували.

Хай усмішка завжди сяє,

До забави надихає!

***

З четвертим днем народження вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Друзів вірних, позитиву,

Успіхів в навчанні, миру.

Днів яскравих та безхмарних,

Та сюрпризів різнобарвних,

Вдачі, ласки та натхнення,

Радує хай сьогодення!

***

З днем народження, онуця! Рости батькам на втіху,

І цікавою хай буде кожна мить,

Янголяточко, не знай біди і лиха,

Хай до щастя твоя стежечка біжить.

Я бажаю гору іграшок цікавих

І веселощів, і друзів, і утіх,

І солодощів, і книжечок яскравих,

Щиро радуйся і радуй нас усіх!

***

Чарівний день сьогодні в тебе,

Радій, святкуй, стрибай до неба!

Яскравих усмішок та сміху,

Здоровой будь батькам на втіху.

Бажаю стільки подарунків,

Скільки в альбомі є малюнків.

Щоб ти отримала, про що мрієш,

і мала все те, чому радієш.

***

Нехай життя буде, як свято,

Здійсненних мрій буде багато.

Відвертих друзів, подарунків,

З батьками лагідних стосунків!

Усього легко досягати,

Вперед з метою крокувати.

Радіти всім своїм подіям,

Досягнутим цікавим мріям!

Поздоровлення для внучки 4 роки у прозі

Вітаю мою онучку з 4-річчям. Квіточка моя, хочу тобі побажати веселого настрою та цікавих ігор, веселих забав та цікавих витівок, доброго здоров’я та хороших друзів, маминої ласки та татової підтримки.

***

З днем народження, онучко. Нехай у 4 роки щастя у твоє життя летить з усіх чотирьох сторін світу. Бажаю тобі, радість моя, щодня дарувати нам свою милу усмішку і в золотій кареті літати у чарівні країни веселощів та чудових захоплень.

***

Внучечко, тобі чотири роки! Бажаю тобі завжди рости красунею та розумницею! Щодня пізнавай цей світ і променисто посміхайся! Нехай у твоєму серці живуть добро, кохання та нескінченне щастя!

***

Неповторна та єдина внучечка, вітаю тебе з твоїм 4-річчям! Ти наша маленька яскрава, чудова квіточка, і я тобі бажаю завжди цвісти й радувати всю родину. А ще бажаю тобі багато друзів, цікавих ігор, веселих пісеньок та танців, добрих казок та щасливих днів.

***

Дорога внучка, з 4 днем народження! Щастя космічного, усмішок яскравих, немов сонце, удачі вірної, як найкращий друг, нових маленьких і великих перемог! Зростати на радість близьким. Ми всі тебе дуже любимо!

***

Моя мала, як же швидко ти ростеш! Нещодавно вміщалася на ручках, а тепер я за тобою не встигаю! Тобі цілих 4 роки! Рости допитливою розумницею та неймовірною красунею! Нехай усі твої мрії здійснюються!

Листівки вітання внучці на 4 роки

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