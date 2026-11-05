Телефонують з 3700: як шахраї можуть прикриватись номером "Приватбанку"

Основний акцент зловмисники роблять на емоційну складову

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українські шахраї продовжують вигадувати нові схеми для того, щоб ошукати довірливих громадян. Для цього вони навіть використовують номери та символіку державного "Приватбанку".

Про це розповіла користувачка під ніком aesthetic_photos_pl в соціальній мережі Instagram. Вона поділилась досвідом спілкування з одним зі шахрайських кол-центрів.

Дівчина оприлюднила відео дзвінка, який їй надійшов в Telegram, від нібито служби безпеки "Приватбанку". Чоловік, що їй телефонував з номера 3700 зазначив, що дівчина вчасно не пройшла "одноразову обов'язкову ідентифікацію" по її картках.

Він заявив, оскільки вона цього не зробила, тепер необхідно або пройти цю "процедуру", або її рахунки будуть заблоковані. На її питання, скільки в неї відкрито рахунків, чоловік сказав, що на її прізвищі зареєстровано три картки: "Універсальна", "Для виплат" та "Національний кешбек", після цього зв'язок різко обірвався.

Дівчині зателефонували з номера 3700. Фото Скріншот

Дівчина перевірила інформацію про контакт в меню месенджера і з'ясувала, що він був створений у липні 2026 року. І це відразу прояснило, що це не контакт банку, а шахрайство.

Контакт був створений у липні 2026 року. Фото Скріншот

Після цього вона перетелефонувала і продовжила розмову. Дівчина запитала, що їй потрібно зробити, щоб уникнути блокування рахунків. Чоловік наголосив, що їхній діалог "записується службою безпеки" та запропонував відповісти на кілька запитань, щоб "пройти ідентифікацію, хоча б, в автоматичному режимі". Зокрема, повне прізвище, ім'я, та по батькові, дату народження та скільки в неї відкрито рахунків. А у випадку відмови, він буде змушений "подати заявку на блокування карток".

Дівчина вказала дівоче прізвище, та іншу дату народження. На що почула відповідь: "Все вірно", хоч це була і неправда.

Дівчина вказала невірні дані, але шахраї цього не помітили. Фото Скріншот

А після того, як розмова дійшла до кількості карток та осіб, які ними користуються, чоловік почав нервувати. Почувши, що дівчина користується картками не одноосібно, він нецензурно вилаявся та кинув слухавку так і не дізнавшись, необхідну йому інформацію.

"Не витримав, бідний", — пожартувала дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі набирає популярності нова шахрайська схема обману з "дитячими малюнками".