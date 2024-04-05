З днем народження дорослого племінника: гарні привітання у віршах, прозі та листівках

Порадуйте іменинника душевними привітаннями

День народження — чудова нагода висловити свої почуття своїм близьким. Щирі побажання на день народження можуть передати емоції та зміцнити ваш зв’язок з ними. Чи то просте "З днем народження", чи складніше послання, важливо, щоб воно було щирим.

Привітання дорослого племінника з днем народження може виявитися непростим завданням. Адже особливий день близької людини хочеться прикрасити теплими та оригінальними словами.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав ідеї, як привітати з днем народження дорослого племінника та порадувати його особистими та унікальними побажаннями.

Поздоровлення з днем народження дорослому племіннику у прозі

З днем народження, дорогий племіннику! Бажаю тобі здоров’я, енергії, сил, а також удачі, великих перспектив та можливостей. Нехай кожна твоя мрія має властивість стати реальністю, нехай кожне твоє слово має силу, нехай кожен твій вчинок буде благородним. Бажаю тобі яскравого, щасливого та заможного життя.

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Дорогоцінний племінник, нехай твоє життя складається із щасливих днів, радісних емоцій та блискучих успіхів! Нехай удача супроводжує тебе, щоб до мрій та цілей у тебе ніколи не було перешкод! Бажаю тобі завжди бути таким сильним, чесним та відважним чоловіком! Кохай, будь коханим і живи так, як бажаєш!

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Дорогий племіннику, бажаю тобі легкого життєвого шляху, сімейного добробуту, міцного здоров’я та прихильності удачі! Нехай кожен день твого життя дарує тобі лише позитивні емоції та яскраві здобутки! Бажаю тобі завжди бути сильною особистістю та крокувати лише вперед!

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З днем народження, мій любий племінник. Бажаю бути довгожителем і невгамовним мрійником, бажаю незалежно від віку завжди залишатися веселим, сміливим, рішучим і наполегливим. Нехай у житті буде ще багато успішних стартів, ривків, стрибків та зльотів, нехай жити та домагатися цілей тобі допомагає любов близьких та відвага серця.

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Сьогодні день народження чудового хлопця, який наповнює мої дні радістю від його народження. Я пам’ятаю той день, коли вперше взяла тебе на руки, а сьогодні ти вже майже чоловік, котрий скоро зможе носити на руках мене. Будь здоровий, міцний, сильний і сміливий. І пам’ятай, що ти найбільший подарунок, який я колись отримувала. З Днем народження!

***

Вітаю тебе! Я хочу тобі побажати, щоби твоя чесність і вміння дружити завжди залишалося з тобою. Ти справжній чоловік, який підкорює силою, красою та сміливістю. Я тобою пишаюся, мій улюблений племіннику!

***

Нашого улюбленого племінника сьогодні вітаємо! Нехай кожен день народження буде не порівняти з попереднім, надійні друзі оточують та підтримують, а близькі пишаються твоїми успіхами!

Вітання з днем народження дорослому племіннику у віршах

***

З днем народження вітаю,

Дорогий племінник мій,

Здійснення тобі бажаю

Заповітних твоїх мрій.

Радості тобі і миру,

Хай щастить у починаннях,

Надихає в серці віра,

І чекає хай визнання.

***

Все на світі бажаю тобі,

Щоб для тебе сяяли зорі.

Щоб племінник долю плекав,

Всім навколо посмішку дарував.

Щоб кожен сонячний день,

Дарував тобі сотні пісень.

Щоб добрі теплі слова,

Чула лиш твоя душа.

***

Племіннику, зі святом,

Живи ж ти завзято.

Вперед до мрій біжи,

Кожен шанс свій лови.

У серці любов плекай,

Про рідних своїх дбай.

Здоровим будь завжди,

Не знай в житті біди.

***

Племінника вітаю я зі святом,

З чарівним днем народження твоїм.

Досягнень буде в тебе хай багато,

І перспектив, і позитивних змін.

Хай зустрічаються тобі хороші люди

На довгому життєвому шляху.

Хай успіх, щастя і удача буде,

Й перемагатимеш у будь-якім бою!

***

Племіннику рідненький,

В цей день тебе вітаю.

Здійснення заповітних мрій

Тобі я побажаю.

Впевнено йди по життю,

Мету досягай.

Йди на зустріч майбуттю,

Завжди перемагай!

***

В тебе день народження,

Всюди подарунки,

І обійми досхочу

Й щирі поцілунки.

Маєш на веселощі

Вагому причину,

Любий мій племіннику,

Заводний хлопчина,

Хай у цей славетний день

Мрії всі здійсняться,

Втіляться в твоє життя,

Щастям розлетяться.

***

Привітаєм племінника щиро,

Щоб до тебе зійшлись цілим миром

І везіння, і вдача крилата,

Щоб із буднів творилися свята.

Креативу і легкості в думці.

Хліба й сала, й закуски у сумці.

Щоб легкими стелились шляхи,

Й долі легкої світлі штрихи.

***

Племінник, з народження днем шлю вітання!

Бажаю удачі, краси та кохання,

Знайти вірних друзів і свій власний шлях,

І бути багатшим за короля.

Кар’єри успішної, здійснення мрій,

Рішуче сміливо, племіннику, дій,

Не бійся нічого і не журись,

І станеш успішним й багатим колись!

Листівки на день народження дорослого племінника

Вітання з днем народження дорослого племінника

Вірш вітання дорослому племіннику з днем народження

Листівка та вітання з днем народження племіннику дорослому

Листівка з днем народження для племінника

Вітання дорослому племіннику

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних привітань із днем народження бабусі. Ці побажання допоможуть висловити любов та підняти іменинниці настрій.