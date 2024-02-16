Вітання з днем народження племінниці від тітки: найкращі побажання у віршах та прозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27097
Подаруйте племінниці свою любов та тепло
Бути тіткою — величезне щастя та велика відповідальність одночасно. Племінниця – це більше, ніж просто родичка. Тітка має бути для неї людиною, яка підставить плече у важку хвилину і разом зрадіє успіху.
Привітання з днем народження племінниці це більше, ніж просто стандартний текст на листівці. У це свято важливо нагадати іменинниці про свою любов. Підготуйтеособливі та унікальні привітання з днем народження улюбленій племінниці від тітки.
Якщо ви знаходитеся в пошуку відповідних слів, вам допоможе наша добірка. "Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання племінниці з днем народження від тітки. Завантажте будь-яке з них на свій гаджет і відправте через будь-який зручний месенджер або соціальну мережу дорогій іменинниці.
Привітання для племінниці від тітки своїми словами
Дорога племіннице, у твій день народження я бажаю тобі багато посмішок, радості та любові у твоєму житті. Нехай кожен день буде сповнений щастя, здійснення бажань та позитивних емоцій.
***
Дорога племінниця, у твій головний день бажаю, щоб поряд з тобою завжди були люди, які тебе люблять і підтримують. Нехай твоє серце завжди буде повне любові та доброти до інших.
***
Улюблена моя племіннице, я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок, радості та здійснення бажань. Бажаю сил та завзяття у досягненні мети, яку ти перед собою ставиш.
***
Дорога плем’яшка, в твій день народження я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок та радості. Нехай кожен твій крок буде кроком до здійснення твоєї мрії та реалізації твоїх захоплень.
***
Племяшка, я бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений краси, позитивних емоцій та сюрпризів. Ніколи не втрачай віру в себе та свої мрії. Ніколи не відчувай браку сміливості та рішучості у досягненні своєї мети.
***
Дорога племіннице, дякую, що ти зі мною і за те, що дозволяєш ділити твої радості та прикрості. У твій день народження я бажаю тобі, щоб поряд з тобою завжди були люди, які люблять і підтримують тебе. ай твій життєвий шлях буде сповнений любові, здійснення бажань та успіхів.
***
Племіннице, у твій день народження я бажаю, щоб кожен день був для тебе новою пригодою і сповнений позитивних емоцій. Бажаю тобі оптимізму та впевненості у собі.
***
Дорога моя плем'яшка! 💕 Сьогодні твій день, і я щиро вітаю тебе з Днем народження! 🎂✨ Нехай кожен день дарує тобі радість, нові можливості та чудові моменти! Будь найщасливішою, здоровою, успішнішою та найулюбленішою! 💖 Нехай збуваються мрії, а поряд завжди будуть щирі та добрі люди. Ти наша радість, наше сонечко! ☀️ Обіймаю міцно та бажаю море щастя! 🎁🥳
***
З Днем народження, моя яскрава зірочка! 🌟✨ Нехай твоє життя буде таким самим яскравим, як феєрверк, солодким, як твій улюблений торт 🍰, і цікавим, як найкрутіші пригоди! 🌍🚀 Бажаю море позитиву, удачі, легкості у всьому і нехай все задумане обов'язково збувається! 💫 Ти — розумничка, красуня і просто диво! Люблю тебе і завжди поряд! 💕🎈
***
Моя дорога племінниця! 💖 Сьогодні твій особливий день, і я хочу побажати тобі нескінченного щастя, міцного здоров'я та виконання найзаповітніших бажань! ✨ Нехай твоє життя буде схоже на чарівну казку, де справджуються мрії, світить сонце, і кожен ранок починається з посмішки! ☀️😊 Залишайся такою ж доброю, щирою та прекрасною! З Днем народження! 🎂🎉
***
Плем'яшко, з Днем народження! 🥳🎈 Бажаю тобі, щоб шоколадки не відкладалися на талії 🍫, щоб п'ятниця наступала частіше, ніж понеділок, а щастя в житті було безлімітним, як інтернет! 📱😂 Нехай усі мрії збуваються, а настрій завжди буде на висоті! Ти супер, не забувай про це! 💖 Обіймаю! 💃🎁
***
Моя улюблена племінниця! 💕 З Днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, посмішками та приємними сюрпризами! 🎂✨ Бажаю тобі величезного щастя, безмежної любові та виконання всіх твоїх бажань! Будь найщасливішою дівчинкою на світі! 💖🎈
Вітання з днем народження улюбленої племінниці від тітки у віршах
Моя племіннице, моє дівчатко миле,
Із днем народження вітання ти прийми!
Дай Боже і здоров’ячка, і сили,
В порозумінні жити із людьми.
Хай доля усміхнеться тобі щиро,
Повз тебе нехай щастя не пройде,
Бажаю тобі злагоди і миру,
За руку Янгол хай тебе веде.
***
З днем народження вітаю!
Дорога, тобі бажаю,
Щиро щоб тебе любили,
На руках завжди носили.
Квіти часто дарували
І в коханні зізнавались.
Кожен день приносив диво,
Був веселим і щасливим.
Молодість хай розквітає,
Горя і біди не знає.
Щоб життя було здорове,
Радісне і кольорове!
***
Я тебе маленьку
Носила в руках,
А тепер серденько
Каже тобі: "Ах!"
Ти моя гарнюня,
Краща від усіх,
Хай завжди присутній
У житті успіх.
***
Моя мила племінничко,
Привітати тебе хочу щиро.
У такий прекрасний день
Бажаю тобі безлічі пісень.
Щоб завжди посмішка твоя
Додавала чарівності у життя.
Щоб ніжною залишалася,
А за проблеми не хвилювалася.
Щоб серденько твоє палало коханням
І дарувало комусь приємні сподівання.
А душа твоя маленька щоб розцвітала
І моменти найкращі нам приносила.
***
З днем народження, іменинниця,
Моя люба, кохана племіннице.
Що у свято тобі побажати?
Щонайперше — себе покохати.
Вір у себе, що ти найкраща!
Не здавайся ніколи, нізащо.
Ні хвилиночки не марнуй
І майбутнє ретельно плануй.
***
Племінничка моя,
Найкраща ти красуне.
Хай все твоє життя
Щасливим, добрим буде!
З народженням тебе
Сьогодні привітаємо.
У долі кращих змін
Ми від душі бажаємо!
Любові та тепла,
Здобутків та достатку,
Здоров’я на літа
Та гарних в житті статків!
***
З днем народження, дівчатко,
Моє добре зайченятко.
Від душі бажаю я,
Щоб здорова ти була.
Щоб збувалися бажання,
Не торкались хвилювання.
Прикладом для інших будь,
Хай легкою буде путь.
***
Племінницю любу вітаю сердечно!
Сказати хороше й приємне доречно.
Бажаю, щоб в тебе збувалися плани,
Щоб були вітань голубі океани.
Щоб квіти сміялись тобі лиш на вдачу,
І мрії збувались до щастя в придачу.
Бажаю − як дружби, то тільки міцної,
Бажаю − як слави, то тільки гучної!
***
Племіннице, всіх в світі благ бажаю
Я щиро в день народження цей твій.
Всім серцем тебе зараз обіймаю.
Радій же завжди долі ти своїй.
Щоб сонцю посміхалася і небу,
Співала щоб душа від почуттів,
Ти мала все, в чому була потреба,
Було щоб в долі більше світлих днів.
Будь-яке з цих поздоровлень доповнить красива вітальна картинка. Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних листівок племінниці від тітки.