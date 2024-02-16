Рус

Вітання з днем народження племінниці від тітки: найкращі побажання у віршах та прозі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27097
Привітання племінниці від тітки
Привітання племінниці від тітки. Фото telegraf.com.ua

Подаруйте племінниці свою любов та тепло

Бути тіткою — величезне щастя та велика відповідальність одночасно. Племінниця – це більше, ніж просто родичка. Тітка має бути для неї людиною, яка підставить плече у важку хвилину і разом зрадіє успіху.

Привітання з днем народження племінниці це більше, ніж просто стандартний текст на листівці. У це свято важливо нагадати іменинниці про свою любов. Підготуйтеособливі та унікальні привітання з днем народження улюбленій племінниці від тітки.

Якщо ви знаходитеся в пошуку відповідних слів, вам допоможе наша добірка. "Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання племінниці з днем народження від тітки. Завантажте будь-яке з них на свій гаджет і відправте через будь-який зручний месенджер або соціальну мережу дорогій іменинниці.

Привітання для племінниці від тітки своїми словами

Дорога племіннице, у твій день народження я бажаю тобі багато посмішок, радості та любові у твоєму житті. Нехай кожен день буде сповнений щастя, здійснення бажань та позитивних емоцій.

***

Дорога племінниця, у твій головний день бажаю, щоб поряд з тобою завжди були люди, які тебе люблять і підтримують. Нехай твоє серце завжди буде повне любові та доброти до інших.

***

Улюблена моя племіннице, я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок, радості та здійснення бажань. Бажаю сил та завзяття у досягненні мети, яку ти перед собою ставиш.

***

Дорога плем’яшка, в твій день народження я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок та радості. Нехай кожен твій крок буде кроком до здійснення твоєї мрії та реалізації твоїх захоплень.

***

Племяшка, я бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений краси, позитивних емоцій та сюрпризів. Ніколи не втрачай віру в себе та свої мрії. Ніколи не відчувай браку сміливості та рішучості у досягненні своєї мети.

***

Дорога племіннице, дякую, що ти зі мною і за те, що дозволяєш ділити твої радості та прикрості. У твій день народження я бажаю тобі, щоб поряд з тобою завжди були люди, які люблять і підтримують тебе. ай твій життєвий шлях буде сповнений любові, здійснення бажань та успіхів.

***

Племіннице, у твій день народження я бажаю, щоб кожен день був для тебе новою пригодою і сповнений позитивних емоцій. Бажаю тобі оптимізму та впевненості у собі.

***

Дорога моя плем'яшка! 💕 Сьогодні твій день, і я щиро вітаю тебе з Днем народження! 🎂✨ Нехай кожен день дарує тобі радість, нові можливості та чудові моменти! Будь найщасливішою, здоровою, успішнішою та найулюбленішою! 💖 Нехай збуваються мрії, а поряд завжди будуть щирі та добрі люди. Ти наша радість, наше сонечко! ☀️ Обіймаю міцно та бажаю море щастя! 🎁🥳

***

З Днем народження, моя яскрава зірочка! 🌟✨ Нехай твоє життя буде таким самим яскравим, як феєрверк, солодким, як твій улюблений торт 🍰, і цікавим, як найкрутіші пригоди! 🌍🚀 Бажаю море позитиву, удачі, легкості у всьому і нехай все задумане обов'язково збувається! 💫 Ти — розумничка, красуня і просто диво! Люблю тебе і завжди поряд! 💕🎈

***

Моя дорога племінниця! 💖 Сьогодні твій особливий день, і я хочу побажати тобі нескінченного щастя, міцного здоров'я та виконання найзаповітніших бажань! ✨ Нехай твоє життя буде схоже на чарівну казку, де справджуються мрії, світить сонце, і кожен ранок починається з посмішки! ☀️😊 Залишайся такою ж доброю, щирою та прекрасною! З Днем народження! 🎂🎉

***

Плем'яшко, з Днем народження! 🥳🎈 Бажаю тобі, щоб шоколадки не відкладалися на талії 🍫, щоб п'ятниця наступала частіше, ніж понеділок, а щастя в житті було безлімітним, як інтернет! 📱😂 Нехай усі мрії збуваються, а настрій завжди буде на висоті! Ти супер, не забувай про це! 💖 Обіймаю! 💃🎁

***

Моя улюблена племінниця! 💕 З Днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, посмішками та приємними сюрпризами! 🎂✨ Бажаю тобі величезного щастя, безмежної любові та виконання всіх твоїх бажань! Будь найщасливішою дівчинкою на світі! 💖🎈

Вітання з днем народження улюбленої племінниці від тітки у віршах

Моя племіннице, моє дівчатко миле,

Із днем народження вітання ти прийми!

Дай Боже і здоров’ячка, і сили,

В порозумінні жити із людьми.

Хай доля усміхнеться тобі щиро,

Повз тебе нехай щастя не пройде,

Бажаю тобі злагоди і миру,

За руку Янгол хай тебе веде.

***

З днем народження вітаю!

Дорога, тобі бажаю,

Щиро щоб тебе любили,

На руках завжди носили.

Квіти часто дарували

І в коханні зізнавались.

Кожен день приносив диво,

Був веселим і щасливим.

Молодість хай розквітає,

Горя і біди не знає.

Щоб життя було здорове,

Радісне і кольорове!

***

Я тебе маленьку

Носила в руках,

А тепер серденько

Каже тобі: "Ах!"

Ти моя гарнюня,

Краща від усіх,

Хай завжди присутній

У житті успіх.

***

Моя мила племінничко,

Привітати тебе хочу щиро.

У такий прекрасний день

Бажаю тобі безлічі пісень.

Щоб завжди посмішка твоя

Додавала чарівності у життя.

Щоб ніжною залишалася,

А за проблеми не хвилювалася.

Щоб серденько твоє палало коханням

І дарувало комусь приємні сподівання.

А душа твоя маленька щоб розцвітала

І моменти найкращі нам приносила.

***

З днем народження, іменинниця,

Моя люба, кохана племіннице.

Що у свято тобі побажати?

Щонайперше — себе покохати.

Вір у себе, що ти найкраща!

Не здавайся ніколи, нізащо.

Ні хвилиночки не марнуй

І майбутнє ретельно плануй.

***

Племінничка моя,

Найкраща ти красуне.

Хай все твоє життя

Щасливим, добрим буде!

З народженням тебе

Сьогодні привітаємо.

У долі кращих змін

Ми від душі бажаємо!

Любові та тепла,

Здобутків та достатку,

Здоров’я на літа

Та гарних в житті статків!

***

З днем народження, дівчатко,

Моє добре зайченятко.

Від душі бажаю я,

Щоб здорова ти була.

Щоб збувалися бажання,

Не торкались хвилювання.

Прикладом для інших будь,

Хай легкою буде путь.

***

Племінницю любу вітаю сердечно!

Сказати хороше й приємне доречно.

Бажаю, щоб в тебе збувалися плани,

Щоб були вітань голубі океани.

Щоб квіти сміялись тобі лиш на вдачу,

І мрії збувались до щастя в придачу.

Бажаю − як дружби, то тільки міцної,

Бажаю − як слави, то тільки гучної!

***

Племіннице, всіх в світі благ бажаю

Я щиро в день народження цей твій.

Всім серцем тебе зараз обіймаю.

Радій же завжди долі ти своїй.

Щоб сонцю посміхалася і небу,

Співала щоб душа від почуттів,

Ти мала все, в чому була потреба,

Було щоб в долі більше світлих днів.

Будь-яке з цих поздоровлень доповнить красива вітальна картинка. Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних листівок племінниці від тітки.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження