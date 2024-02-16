Вітання з днем народження племінниці від тітки: найкращі побажання у віршах та прозі

Подаруйте племінниці свою любов та тепло

Бути тіткою — величезне щастя та велика відповідальність одночасно. Племінниця – це більше, ніж просто родичка. Тітка має бути для неї людиною, яка підставить плече у важку хвилину і разом зрадіє успіху.

Привітання з днем народження племінниці це більше, ніж просто стандартний текст на листівці. У це свято важливо нагадати іменинниці про свою любов. Підготуйтеособливі та унікальні привітання з днем народження улюбленій племінниці від тітки.

Якщо ви знаходитеся в пошуку відповідних слів, вам допоможе наша добірка. "Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання племінниці з днем народження від тітки. Завантажте будь-яке з них на свій гаджет і відправте через будь-який зручний месенджер або соціальну мережу дорогій іменинниці.

Привітання для племінниці від тітки своїми словами

Дорога племіннице, у твій день народження я бажаю тобі багато посмішок, радості та любові у твоєму житті. Нехай кожен день буде сповнений щастя, здійснення бажань та позитивних емоцій.

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Дорога племінниця, у твій головний день бажаю, щоб поряд з тобою завжди були люди, які тебе люблять і підтримують. Нехай твоє серце завжди буде повне любові та доброти до інших.

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Улюблена моя племіннице, я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок, радості та здійснення бажань. Бажаю сил та завзяття у досягненні мети, яку ти перед собою ставиш.

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Дорога плем’яшка, в твій день народження я бажаю, щоб кожен твій день був сповнений посмішок та радості. Нехай кожен твій крок буде кроком до здійснення твоєї мрії та реалізації твоїх захоплень.

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Племяшка, я бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений краси, позитивних емоцій та сюрпризів. Ніколи не втрачай віру в себе та свої мрії. Ніколи не відчувай браку сміливості та рішучості у досягненні своєї мети.

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Дорога племіннице, дякую, що ти зі мною і за те, що дозволяєш ділити твої радості та прикрості. У твій день народження я бажаю тобі, щоб поряд з тобою завжди були люди, які люблять і підтримують тебе. ай твій життєвий шлях буде сповнений любові, здійснення бажань та успіхів.

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Племіннице, у твій день народження я бажаю, щоб кожен день був для тебе новою пригодою і сповнений позитивних емоцій. Бажаю тобі оптимізму та впевненості у собі.

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Дорога моя плем'яшка! 💕 Сьогодні твій день, і я щиро вітаю тебе з Днем народження! 🎂✨ Нехай кожен день дарує тобі радість, нові можливості та чудові моменти! Будь найщасливішою, здоровою, успішнішою та найулюбленішою! 💖 Нехай збуваються мрії, а поряд завжди будуть щирі та добрі люди. Ти наша радість, наше сонечко! ☀️ Обіймаю міцно та бажаю море щастя! 🎁🥳

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З Днем народження, моя яскрава зірочка! 🌟✨ Нехай твоє життя буде таким самим яскравим, як феєрверк, солодким, як твій улюблений торт 🍰, і цікавим, як найкрутіші пригоди! 🌍🚀 Бажаю море позитиву, удачі, легкості у всьому і нехай все задумане обов'язково збувається! 💫 Ти — розумничка, красуня і просто диво! Люблю тебе і завжди поряд! 💕🎈

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Моя дорога племінниця! 💖 Сьогодні твій особливий день, і я хочу побажати тобі нескінченного щастя, міцного здоров'я та виконання найзаповітніших бажань! ✨ Нехай твоє життя буде схоже на чарівну казку, де справджуються мрії, світить сонце, і кожен ранок починається з посмішки! ☀️😊 Залишайся такою ж доброю, щирою та прекрасною! З Днем народження! 🎂🎉

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Плем'яшко, з Днем народження! 🥳🎈 Бажаю тобі, щоб шоколадки не відкладалися на талії 🍫, щоб п'ятниця наступала частіше, ніж понеділок, а щастя в житті було безлімітним, як інтернет! 📱😂 Нехай усі мрії збуваються, а настрій завжди буде на висоті! Ти супер, не забувай про це! 💖 Обіймаю! 💃🎁

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Моя улюблена племінниця! 💕 З Днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, посмішками та приємними сюрпризами! 🎂✨ Бажаю тобі величезного щастя, безмежної любові та виконання всіх твоїх бажань! Будь найщасливішою дівчинкою на світі! 💖🎈

Вітання з днем народження улюбленої племінниці від тітки у віршах

Моя племіннице, моє дівчатко миле,

Із днем народження вітання ти прийми!

Дай Боже і здоров’ячка, і сили,

В порозумінні жити із людьми.

Хай доля усміхнеться тобі щиро,

Повз тебе нехай щастя не пройде,

Бажаю тобі злагоди і миру,

За руку Янгол хай тебе веде.

***

З днем народження вітаю!

Дорога, тобі бажаю,

Щиро щоб тебе любили,

На руках завжди носили.

Квіти часто дарували

І в коханні зізнавались.

Кожен день приносив диво,

Був веселим і щасливим.

Молодість хай розквітає,

Горя і біди не знає.

Щоб життя було здорове,

Радісне і кольорове!

***

Я тебе маленьку

Носила в руках,

А тепер серденько

Каже тобі: "Ах!"

Ти моя гарнюня,

Краща від усіх,

Хай завжди присутній

У житті успіх.

***

Моя мила племінничко,

Привітати тебе хочу щиро.

У такий прекрасний день

Бажаю тобі безлічі пісень.

Щоб завжди посмішка твоя

Додавала чарівності у життя.

Щоб ніжною залишалася,

А за проблеми не хвилювалася.

Щоб серденько твоє палало коханням

І дарувало комусь приємні сподівання.

А душа твоя маленька щоб розцвітала

І моменти найкращі нам приносила.

***

З днем народження, іменинниця,

Моя люба, кохана племіннице.

Що у свято тобі побажати?

Щонайперше — себе покохати.

Вір у себе, що ти найкраща!

Не здавайся ніколи, нізащо.

Ні хвилиночки не марнуй

І майбутнє ретельно плануй.

***

Племінничка моя,

Найкраща ти красуне.

Хай все твоє життя

Щасливим, добрим буде!

З народженням тебе

Сьогодні привітаємо.

У долі кращих змін

Ми від душі бажаємо!

Любові та тепла,

Здобутків та достатку,

Здоров’я на літа

Та гарних в житті статків!

***

З днем народження, дівчатко,

Моє добре зайченятко.

Від душі бажаю я,

Щоб здорова ти була.

Щоб збувалися бажання,

Не торкались хвилювання.

Прикладом для інших будь,

Хай легкою буде путь.

***

Племінницю любу вітаю сердечно!

Сказати хороше й приємне доречно.

Бажаю, щоб в тебе збувалися плани,

Щоб були вітань голубі океани.

Щоб квіти сміялись тобі лиш на вдачу,

І мрії збувались до щастя в придачу.

Бажаю − як дружби, то тільки міцної,

Бажаю − як слави, то тільки гучної!

***

Племіннице, всіх в світі благ бажаю

Я щиро в день народження цей твій.

Всім серцем тебе зараз обіймаю.

Радій же завжди долі ти своїй.

Щоб сонцю посміхалася і небу,

Співала щоб душа від почуттів,

Ти мала все, в чому була потреба,

Було щоб в долі більше світлих днів.

Будь-яке з цих поздоровлень доповнить красива вітальна картинка. Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних листівок племінниці від тітки.