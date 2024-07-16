Офіційні привітання з днем народження: щирі побажання своїми словами та листівки

Вітання чоловікам та жінкам на Ви

Дні народження — це можливість висловити повагу не лише до своїх близьких людей, а й колег, підлеглих, компаньйонів, начальників. Така проста річ, як ділове вітання із днем народження, має значення. За допомогою простих слів можна показати, що людина не байдужа і її справді цінують.

"Телеграф" зібрав щирі ділові привітання з днем народження. У нашій добірці ви знайдете побажання своїми словами та листівки, які можна відправити колезі, компаньйону або співробітнику на його особисте свято.

Офіційні поздоровлення з днем народження

Ви людина, до якої я відчуваю величезну повагу. Тому я просто хочу побажати Вам повного процвітання та здоров’я. Нехай ваше життя буде справді чудовим!

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Сьогодні день народження дуже мудрої жінки, на яку всі дорівнюють і яку поважають! Бажаю Вам радості та щастя у ваш особливий день і сподіваюся, що ви насолодитеся ним в оточенні найближчих та найдорожчих вам людей.

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Від щирого серця вітаю Вас з днем народження! У це світле свято хочеться побажати багато добра і всього найсвітлішого. Будьте здорові, завжди так само красиві та привабливі, як зараз. Гармонії Вам та здоров’я на довгі-довгі роки.

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Вітаємо Вас із днем народження! Нехай життя дарує Вам щедрі дари, Господь оберігає Вас від бід та негараздів. Нехай усі рідні та близькі люди будуть здорові та щасливі! Радості вам, здоров’я, удачі та добробуту!

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Нехай сьогоднішній день буде наповнений посмішками близьких та рідних Вам людей, а також гарним настроєм та нескінченним щастям. Бажаю Вам всього найкращого, душевного комфорту та виконання всіх заповітних бажань. З днем народження Вас!

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Вітаємо Вас з днем народження, нехай завжди й у всьому Вам супроводжує успіх, нехай Ваша родина завжди залишається Вашою вірною підтримкою, а будинок – місцем гармонії та затишку. Будьте здорові та щасливі!

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Від щирого серця хочу привітати Вас з днем народження та побажати не тільки відмінного здоров’я на довгі літа, а й позитивного, впевненого настрою. Нехай успіх всюди слідує за Вами й допомагає досягти всіх поставлених перед собою цілей. Нехай кожна справа сперечається та увінчується успіхом. Нехай усе в житті буде за найвищим розрядом!

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Вітаю вас із днем народження. Від щирого серця бажаю дотримуватися намічених цілей, будувати плани й, безсумнівно, втілювати їх у життя. Будьте здорові, завжди бадьорі та щасливі!

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Вітаю вас із днем народження! Бажаю, щоб цей рік приніс Вам багато нових досягнень, щоб Ваші успіхи здобули заслужене визнання. Бажаю міцного здоров’я, добробуту та більше цікавих подій у житті!

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Вітаю вас із днем народження! Чудовій людині, сильному та міцному чоловікові хочу побажати бездоганного здоров’я, великої удачі на шляху, неймовірної внутрішньої сили та постійного оптимізму в душі. Бажаю завжди добиватися важливих цілей, бути коханим і любити свою сім’ю, жити щасливо, гідно та заможно.

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження під час війни. У добірці ви знайдете теплі побажання мирного неба та життєствердні листівки.