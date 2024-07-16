Официальные поздравления с днем рождения: искренние пожелания соими словами и открытки

Поздравления мужчинам и женщинам на Вы

Дни рождения — это возможность выразить уважение не только своим близким людям, а и коллегам, подчиненным, компаньонам, начальникам. Такая простая вещь, как деловое поздравление с днем рождения, имеет значение. С их помощью можно показать, что человек не безразличен и его действительно ценят.

"Телеграф" собрал искренние деловые поздравления с днем рождения. В нашей подборке вы найдете пожелания своими словами и открытки, которые можно отправить коллеге, компаньону или сотруднику в его личный праздник.

Поздравления официальные с днем рождения

Вы человек, к которому я испытываю огромное уважение. Поэтому я просто хочу пожелать Вам полного процветания и здоровья. Пусть Ваша жизнь будет действительно замечательная!

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Сегодня день рождения очень мудрой женщины, на которую все равняются и которую уважают! Желаю Вам радости и счастья в Ваш особенный день и надеюсь, что Вы насладитесь им в окружении самых близких и дорогих вам людей.

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От чистого сердца поздравляю Вас с днем рождения! В этот светлый праздник хочется пожелать много добра и всего самого-самого светлого. Будьте здоровы, всегда так же красивы и обаятельны, как сейчас. Гармонии Вам и здоровья на долгие-долгие годы.

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Поздравляем Вас с днем рождения! Пусть жизнь преподносит Вам щедрые дары, Господь оберегает Вас от бед и невзгод. Пусть все самые родные и близкие люди будут здоровы и счастливы! Радости вам, здоровья, удачи и благополучия!

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Пусть сегодняшний день будет наполнен улыбками близких и родных Вам людей, а также хорошим настроением и нескончаемым счастьем. Желаю Вам всего самого лучшего, душевного комфорта и исполнения всех заветных желаний. С днем рождения Вас!

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Поздравляем Вас с днем рождения, пусть всегда и во всём Вам сопутствует успех, пусть Ваша семья всегда остаётся Вашей верной поддержкой, а дом — местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

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От всего сердца хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать не только отменного здоровья на долгие лета, но и позитивного, уверенного настроения. Пусть удача всюду следует за Вами и помогает достичь всех поставленных перед собой целей. Пусть каждое дело спорится и венчается успехом. Пусть все в жизни будет по наивысшему разряду!

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Поздравляю Вас с днем рождения. От всего сердца желаю придерживаться намеченных целей, строить планы и, несомненно, воплощать их в жизнь. Будьте здоровы, всегда бодры и счастливы!

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Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю, чтобы этот год принёс Вам много новых достижений, чтобы Ваши успехи получили заслуженное признание. Желаю крепкого здоровья, благополучия и побольше интересных событий в жизни!

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Поздравляю Вас с днем рождения! Замечательному человеку, сильному и крепкому мужчине хочу пожелать безупречного здоровья, большой удачи на пути, невероятной внутренней силы и постоянного оптимизма в душе. Желаю всегда добиваться важных целей, быть любимым и любить свою семью, жить счастливо, достойно и состоятельно.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения во время войны. В подборке вы найдете теплые пожелания мирного неба и жизнеутверждающие открытки.