З іменинами, Ілля! Красиві картинки та музичні листівки

Не забудьте привітати Іллю з іменинами

20 липня за церковним календарем відзначають день пророка Іллі. Це означає, що названі на честь святого чоловіка відзначають свої іменини.

Ім’я Ілля має давню історію. Це спрощена слов’янська версія біблійного імені пророка Еліяху. Перекладається ім’я Ілля буквально як "сущий Бог" або "існуючий Бог". Вважається, що власники цього імені добре виховані, самостійні, але водночас імпульсивні та запальні. Ілля має гострий розум і ніколи не біжить від проблем.

Власники імені Ілля кілька разів на рік відзначають іменини, але найголовнішими вважають день ангела Іллі 20 липня.

"Телеграф" зібрав добірку відмінних картинок та музичних листівок для Іллі, щоб ви могли порадувати своїх рідних та близьких із цим ім’ям.

Привітання з днем ангела Іллі 2024 року: картинки та листівки

Музичні листівки з днем Іллі

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році в Україні відзначатиметься Медовий Спас. Торік Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, тож дати більшості свят змістилися.