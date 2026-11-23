Тарифи на проїзд пропонують перевіряти кожні пів року

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На сайті Кабміну зареєстрували петицію із вимогами про зміни правил пасажирських перевезень. Зокрема, пропонують не допускати до міських маршрутів автобуси й маршрутки віком понад 10 років, а до приміських – понад 15 років. Серед семи вимог також є фінансова відповідальність водіїв і перевізників за хамство до пасажирів.

Збір підписів під петицією Олександра Устинова на сайті Кабінету Міністрів України розпочався 20 листопада 2026 року. Устинов просить змінити Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабміну № 176 від 18 лютого 1997 року, та інші нормативно-правові акти.

Петицію про зміну правил перевезень відкрили для збору підписів 20 листопада

Вимоги до віку та стану автобусів

Вік автобусів і маршрутних таксі автор петиції пропонує відлічувати від дати виготовлення:

для міста — 10 років

для приміської території та сіл — 15 років.

Кожен транспортний засіб пропонують обладнати кондиціонером або клімат-контролем, опаленням і безкоштовним Wi-Fi. Перевізники мають забезпечувати безперебійну роботу кондиціонування влітку, опалення взимку та доступ до інтернету.

На всіх міських і приміських маршрутах пропонують запровадити єдиний автоматизований електронний квиток європейського зразка. Система фіксуватиме точний час валідації квитка, щоб пасажири могли пересідати в межах визначеного часу. Такий облік також має зробити обіг коштів прозорим.

На початку листопада 2026 року в петиції до Київради також запропонували часові квитки для пересадок: за 30 грн на 90 хвилин і за 45 грн на 120 хвилин. Автор пропонував повертати поїздку на картку, якщо транспорт зламався або не доїхав до місця призначення з вини перевізника.

Заборона музики й куріння та вимоги до поведінки водіїв

Водіям пропонують заборонити вмикати в салоні музику чи інший звуковий супровід, за винятком оголошень зупинок. Заборона на куріння, зокрема електронних сигарет, діятиме для водіїв і в салоні, і на зупинках громадського транспорту.

Окрема вимога – закріпити обов’язок водіїв ввічливо спілкуватися з пасажирами.

"Встановити персональну фінансову відповідальність водія та перевізника за грубість, хамство чи безпідставну відмову у перевезенні пільгових категорій громадян", – пропонує автор.

Перевірка тарифів і позбавлення права на маршрути

Держава й муніципалітети, за пропозицією Устинова, мають контролювати обґрунтованість вартості проїзду. Кожні шість місяців пропонують переглядати тарифи й перевіряти, з яких витрат складається собівартість перевезень, щоб запобігати безпідставному підвищенню цін.

Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеці) пропонують розширити повноваження для регулярних перевірок. За кожне зафіксоване порушення хочуть запровадити суттєвий штраф.

Якщо перевізник допустить понад три порушення протягом кварталу, договір із ним пропонують розривати в обов’язковому порядку. У такому разі перевізник втратить право обслуговувати всі закріплені за ним маршрути.

Важливо: подати петицію може кожен українець. Щоб її розглянув Кабмін, вона має набрати 25 тисяч підписів.

Раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу запровадити в Києві безкоштовний проїзд. Віталій Кличко заявив, що за 11 років держава не компенсувала Києву витрати на перевезення пільговиків, а борг перевищив 8 млрд грн. Щороку міський транспорт перевозить понад мільйон пасажирів із правом на пільговий проїзд коштом бюджету столиці.