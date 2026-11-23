Камеру в лісі встановили для спостереження за європейською норкою

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На естонському острові Сааремаа прихована камера зняла самця європейської козулі з одним рогом посеред чола. Такий ріг може вирости, якщо ділянка, де формуються роги, травмована або має ваду розвитку.

Кадри оприлюднила природоохоронна організація Lutreola Foundation на своїй сторінці у Facebook. Природоохоронці назвали тварину "сааремааським єдинорогом".

Як козуля потрапила в кадр

Працівники Lutreola Foundation хотіли зняти європейську норку, якій загрожує зникнення. Натомість до води підійшов самець козулі: він зупинився перед камерою, щоб напитися.

Козуля потрапила в поле зору природоохоронців біля води

Після водопою тварина підійшла впритул до об’єктива. На цьому кадрі добре видно виріст між вухами. Природоохоронці жартома назвали тварину сааремааським єдинорогом.

Самець козулі підійшов до прихованої камери після водопою

Чому в козулі один ріг і чи заважає він тварині

Експерт NABU (Naturschutzbund Deutschland — "Союз охорони природи Німеччини") Юліан Гаєрманн розповів BILD, як один ріг може заважати тварині. Він визначив, що на записі самець європейської козулі (Capreolus capreolus). Зазвичай самці цього виду мають два роги, але в рідкісних випадках вони розвиваються інакше.

"Якщо ділянка, звідки щороку відростають роги, була травмована або має ваду розвитку, може сформуватися лише один ріг", – пояснив Гаєрманн.

Козулі живляться переважно листям, бруньками, молодими пагонами, різнотрав’ям і злаками. Один ріг не обов’язково заважає шукати їжу, проте має значення під час сутичок з іншими самцями.

"У сутичках із самцями, які мають два роги, він цілком може опинитися в невигідному становищі", – зазначив Гаєрманн.

Де ще бачили козулю з одним рогом

У 2008 році самець козулі з одним рогом привернув увагу міжнародних медіа. Він жив у природному парку в італійській Тоскані. Тоді однією з можливих причин називали генетично зумовлену ваду розвитку.

Берлінський експерт із диких тварин Дерк Елерт назвав це явище вкрай рідкісним, хоча його фіксували неодноразово. За словами Гаєрманна, схожі вади розвитку трапляються також в оленів та інших тварин з рогами.

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