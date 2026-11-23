Директор Центру близькосхідних досліджень AMES про те, чому Україна відкрито визнала удар

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Україна вперше на рівні президента визнала удар по російських кораблях у Середземномор'ї. Попередні епізоди біля берегів Лівії — газовоз Arctic Metagaz, танкери — українська сторона залишала без коментарів. Цього разу є назва корабля, кількість дронів і відео.

Деталь, яку варто уточнити: "поблизу берегів Лівії" насправді означає причал військово-морської бази в Бенгазі, на території, яку контролює генерал Хафтар.

Бачу три причини, чому ми визнали удар.

Перша — тип цілі. Танкер — це цивільне судно, екологія і скарги до Міжнародної морської організації. Корвет — бойовий корабель агресора, тобто законна ціль. Удар по ньому визнавати безпечно.

Друга — заперечувати вже не було сенсу. Уряд Бенгазі сам повідомив про атаку дронів, лівійські військові говорили з AP, з'явилося відео з гелікоптера. Коли мовчання нічого не приховує, краще самому визначити, як подати подію. Класика.

Третя — адресат. Тобрук і Бенгазі стали для Росії заміною Тартуса, де її позиції після падіння Асада похитнулися, і постачання туди йде з Балтики через Гібралтар. Фраза "продовжуємо операції у визначених акваторіях" звернена до всіх, хто приймає російські кораблі.

Тепер про рамку, яку вже просувають. Бенгазі заявляє, що Лівія не є стороною війни, а російський посол звинувачує Київ у втягуванні у конфлікт третіх країн. Але війна в Лівії триває з 2011 року. Там уже воювали Туреччина, ОАЕ, Єгипет, той самий "Вагнер". Україна не відкрила новий фронт, а прийшла за тими, хто вже давно там окопався.

Декілька слів про "покровителів Хафтара". Інтереси Єгипту та ОАЕ збігаються в Лівії, але розходяться в Сомалі та Судані. У Судані Каїр підтримує армію, а Росія роками працювала з її противниками. Тепер Росія закріплюється ще й на західному кордоні Єгипту. Для Каїра це питання небезпечного оточення, а не солідарності з Хафтаром. Єгипет купує більше зерна в Росії, але українська пшениця для нього — суттєва противага, яка не дає повністю залежати від Москви: понад чверть імпорту надходить з України.

Свого часу ми вже мали дискусію з єгиптянами про цілі України в Африці. Почувши від нас "ми прийшли за росіянами", вони залишилися задоволені. Ця формула працює, бо мета обмежена: Україна не шукає постійної присутності чи впливу. Росія приходить, щоб залишитися. Ми приходимо за нею.

Реакція поки показова. Бенгазі заговорив про порушення суверенітету і звернувся до Радбезу ООН. Триполі дистанціювався: висловив занепокоєння втягуванням лівійських портів у чужі конфлікти і водночас дорікнув Бенгазі, що суверенітет країни став заручником розколу. Москва погрожує "відповіддю". Каїр і Абу-Дабі мовчать. Захищати російський корвет ніхто не поспішив

Джерело: допис Ігоря Семиволоса у Facebook