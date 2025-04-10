Яйца будут целы: простой лайфхак спасет пасхальные крашенки от трещин при варке

Если варить яйца таким способом, они не будут трескаться

В этом году украинцы будут отмечать Пасху по новому церковному календарю — 20 апреля. Многие хозяйки уже сейчас начинают готовится к празднику, планируя праздничный стол и приготовление главных традиционных продуктов — пасок и крашенок.

"Телеграф" расскажет, как правильно варить яйца, чтобы из них получились целые и красивые крашенки, без трещин и сколов.

Как правильно варить яйца на Пасху?

Так как приготовлений, связанных с праздником Пасхи много, по традиции пасочки пекут в Чистый четверг или же в Великую суботу, пишет tsn.ua. К приготовлению крашенок лучше всего подойти тоже в субботу, так яйца будут более свежими на праздничном столе.

Очень важно к Пасхе подобрать свежие яйца. Однако, чтобы кожура хорошо отходила от белка у сваренных яиц, им должно быть не менее 5 дней. Поэтому лучше всего для крашенок выбирать именно магазинные яйца — там можно отследить дату производства.

А чтобы яйца не трескались во время варки, очень важно заранее достать их из холодильника и дать "согреться" до комнатной температуры. Ведь, если положить в кипяток яйца из холодильника, из-за перепада температур скорлупа может трескаться.

И еще одно важное правило — перед тем, как варить яйца, их нужно тщательно помыть, используя губку и солевой раствор. По времени оптимальным вариантом будет варить яйца 7-9 минут после того, как они закипели.

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