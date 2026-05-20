Чи справді власна торгова марка "АТБ" гірша за інші бренди? Що може ховати "Своя Лінія"

Низька ціна не завжди означає погану якість

Останнім часом покупці дедалі частіше обирають товари власних торгових марок не лише через економію, а й через більш свідоме ставлення до витрат на фоні зростання цін. Саме тому продукція, як от "Своя лінія" від "АТБ", стає популярною альтернативою відомим брендам.

Великі торгові мережі замовляють товари у перевірених виробників і продають їх під власною маркою, як пояснює "femcafe". При цьому ціна нижча не через якість, а завдяки відсутності витрат на рекламу, маркетинг і дорогий брендинг.

Власний бренд — гірша якість?

Фахівці зазначають, що нижча ціна вже давно не означає гіршу якість. Навпаки, мережі зацікавлені у тому, щоб покупці довіряли власним брендам, адже це формує лояльність і повернення клієнтів у магазин. Часто такі продукти виготовляються на тих самих заводах, що й більш відомі марки, а різниця може бути лише в упаковці та ціні.

Втім, експерти радять не купувати "всліпу". Навіть серед товарів власних брендів є різний рівень якості. Важливо звертати увагу на склад, виробника та харчову цінність — інколи саме ці деталі говорять більше, ніж гучна назва на етикетці. Буває й так, що продукти під власною маркою мають простіший склад або навіть виграють у якості в порівнянні з дорожчими аналогами.

Власна торгова марка "АТБ" - "Своя Лінія"

Свідоме споживання

Частина покупців обирає такі продукти не лише через ціну, а й через простоту: менше маркетингу, зрозумілий продукт і відчуття, що ти не переплачуєш за бренд. Це створює нову культуру покупок, де головне — не назва, а зміст.

Хто отримує найбільшу вигоду в цій ситуації?

Зрештою, зростання популярності власних торгових марок змінює весь ринок. Відомі виробники змушені або знижувати ціни, або створювати нові преміальні лінійки, або ще більше працювати над якістю. А отже, у виграші залишається саме покупець — він отримує більше вибору і можливість економити без втрати якості.

