Чи справді власна торгова марка "АТБ" гірша за інші бренди? Що може ховати "Своя Лінія"

Марина Бондаренко
Новина оновлена 20 травня 2026, 09:53
Низька ціна не завжди означає погану якість

Останнім часом покупці дедалі частіше обирають товари власних торгових марок не лише через економію, а й через більш свідоме ставлення до витрат на фоні зростання цін. Саме тому продукція, як от "Своя лінія" від "АТБ", стає популярною альтернативою відомим брендам.

Великі торгові мережі замовляють товари у перевірених виробників і продають їх під власною маркою, як пояснює "femcafe". При цьому ціна нижча не через якість, а завдяки відсутності витрат на рекламу, маркетинг і дорогий брендинг.

Власний бренд — гірша якість?

Фахівці зазначають, що нижча ціна вже давно не означає гіршу якість. Навпаки, мережі зацікавлені у тому, щоб покупці довіряли власним брендам, адже це формує лояльність і повернення клієнтів у магазин. Часто такі продукти виготовляються на тих самих заводах, що й більш відомі марки, а різниця може бути лише в упаковці та ціні.

Втім, експерти радять не купувати "всліпу". Навіть серед товарів власних брендів є різний рівень якості. Важливо звертати увагу на склад, виробника та харчову цінність — інколи саме ці деталі говорять більше, ніж гучна назва на етикетці. Буває й так, що продукти під власною маркою мають простіший склад або навіть виграють у якості в порівнянні з дорожчими аналогами.

Свідоме споживання

Частина покупців обирає такі продукти не лише через ціну, а й через простоту: менше маркетингу, зрозумілий продукт і відчуття, що ти не переплачуєш за бренд. Це створює нову культуру покупок, де головне — не назва, а зміст.

Хто отримує найбільшу вигоду в цій ситуації?

Зрештою, зростання популярності власних торгових марок змінює весь ринок. Відомі виробники змушені або знижувати ціни, або створювати нові преміальні лінійки, або ще більше працювати над якістю. А отже, у виграші залишається саме покупець — він отримує більше вибору і можливість економити без втрати якості.

