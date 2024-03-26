Буданову готують нову посаду? Стало відомо, хто стоїть за призначенням нового глави СЗР

Нове призначення може стати лише початком майбутньої реформи усієї української розвідки

У вівторок, 26 березня, Служба зовнішньої розвідки України одержала нового керівника. Ним став заступник начальника Головного управління розвідки МО України Олег Іващенко. На своєму попередньому місці служби новий голова СЗР України був непомітним, але керував діями легендарного підрозділу спецназу розвідки Міноборони.

Про це пише видання "Дзеркало тижня". Журналісти характеризують Іващенка передусім висококласним професіоналом воєнної розвідки. У його послужному списку служба і навіть командування в окремому 10-му загоні спеціального призначення ГУР МО.

Останній є вкрай закритою структурою, і навіть його назва — військова частина № 2245 була мало кому відома. Цей підрозділ відомий тим, що було створено на зорі української незалежності виключно з офіцерів, які мають водолазну, гірську та парашутно-десантну підготовку з досвідом бойових дій.

10 загін спеціального призначення ГУР публічно пов’язані з прізвищами двох офіцерів. Один із них – Герой України генерал-майора Максим Шаповал. Під час його командування підрозділом бійці в/ч 2245 року взяли в полон офіцера російського спецназу Віктора Агєєва (2017-го року). У тому ж році було ліквідовано одного з керівників загону спецназу ФСБ "Вимпел" полковника Юрія Черкашина. Однак і сам Максим Шаповал був підірваний у своєму автомобілі та загинув 27 червня 2017 року.

Другим найвідомішим бійцем загону є нинішній голова ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов. Найвідомішою операцією з особистою участю Буданова (принаймні публічно) є рейд до окупованого Криму 2016 року. Тоді було вбито підполковника ФСБ Романа Каменєва.

Те, що Олег Іващенко очолював 10 загін спецназу, говорить про нього перш за все, як про високопрофесійного військового розвідника, який чужий політиці. Втім, як кажуть джерела "Телеграфа", його призначення може говорити про одну цікаву тенденцію.

Як стверджують співрозмовники видання, серед "лобістів" нового призначення не було голови ГУР Кирила Буданова, а ініціатива виходила особисто від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Останнє може бути відображенням концепції, що давно обговорюється, про злиття розвідувальних органів України в єдину потужну структуру. Керувати останньою швидше за все голова ГУР МО Кирило Буданов, і працювати з тим же Олегом Іващенком йому буде набагато звичніше і зручніше. За нашою інформацією, таку ідею підтримує також президент Володимир Зеленський.

Тим часом у Росії вирішили "привітати" керівника Служби безпеки України Василя Малюка, заочно заарештувавши його одразу після Дня СБУ.