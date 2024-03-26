У Росії заочно "заарештували" голову СБУ Малюка: у чому саме звинувачують

У Росії занервували після одкровень глави СБУ

Після великого інтерв’ю голови Служби безпеки України Василя Малюка, де він висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців, заявивши, що їх "настигла карма", його заочно заарештував Басманний суд Москви. Росіяни закидають йому статтю 205 КК РФ (терористичний акт).

Як пишуть росЗМІ, "суд задовольнив клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу щодо Малюка". За їхніми даними, йдеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському мості у 2022 році. Малюка оголошено у федеральний та міждержавний розшук.

В інтерв’ю Малюк не підтверджував, але дав зрозуміти, що Україна може бути причетна до підриву Кримського мосту. У цьому ж ключі він висловився про замах на Захара Прилепіна, Владлена Татарського та інших російських та проросійських ворогів України.

Окрім Малюка, Басманний суд Москви заочно заарештував і громадянина Грузії Олександра Інасарідзе. Його росіяни також звинувачують у скоєнні теракту на Кримському мості.

Як повідомлялося раніше, Малюк розповів, що СБУ провела 13 успішних операцій у дев’яти регіонах Росії, спрямованих на російські нафтопереробні заводи.

Крім того, Малюк в інтерв’ю анонсував нові спецоперації на суші та в морі. Він наголосив, що вони будуть завдавати ще більшої шкоди ворогові.