Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки: що відомо про Олега Іващенка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України указом №187/2024. На його посаду призначено Олега Іващенка.

Про це йдеться в указі №189/2024, опублікованому на сайті Офісу президента. Указом №188/2024 Олександр Литвиненко був призначений на нову посаду.

Інформації про Олега Іващенка у відкритому доступі немає. Тільки відомо, що досі він обіймав посаду заступника начальника ГУР МО України, а також заступника начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки. Іващенко перебуває у званні генерал-лейтенант.

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