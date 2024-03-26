Буданову готовят новую должность? Стало известно, кто стоит за назначением нового главы СВР

Новое назначение может стать только началом будущей реформы всей украинской разведки

Во вторник, 26 марта, Служба внешней разведки Украины получила нового руководителя. Им стал заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Олег Иващенко. На своем предыдущем месте службы новый глава СВР Украины был незаметен, но руководил действиями легендарного подразделения спецназа разведки Минобороны.

Об этом пишет издание "Зеркало недели". Журналисты характеризуют Иващенко прежде всего высококлассным профессионалом военной разведки. В его послужном списке служба и даже командование в отдельном 10 отряде специального назначения ГУР МО.

Последний является крайне закрытой структурой, и даже его название — воинская часть № 2245, была мало кому известна. Это подразделение известно тем, что было создано на заре украинской независимости исключительно из офицеров, имеющих водолазную, горную и парашютно-десантную подготовку с опытом боевых действий.

10 отряд специального назначения ГУР публично связан с фамилиями двух офицеров. Один из них - Герой Украины генерал-майора Максим Шаповал. Во время его командования подразделением бойцы в/ч 2245 взяли в плен офицера российского спецназа Виктора Агеева (в 2017-м году). В том же году был ликвидирован один из руководителей отряда спецназа ФСБ "Вымпел" полковник Юрий Черкашин. Однако и сам Максим Шаповал был взорван в своем автомобиле и погиб 27 июня 2017 года.

Вторым наиболее известным бойцом отряда является нынешний глава ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Самой известной операцией с личным участием Буданова (во всяком случае публично) является рейд в оккупированный Крым в 2016-м году. Тогда был убит подполковник ФСБ Роман Каменев.

То, что Олег Иващенко возглавлял 10 отряд спецназа говорит о нем прежде всего, как о высокопрофессиональном военном разведчике, который чужд политике. Впрочем, как говорят источники "Телеграфа", его назначение может говорить об одной интересной тенденции.

Как утверждают собеседники издания, среди "лоббистов" нового назначения не было главы ГУР Кирилла Буданова, а инициатива исходила лично от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Последнее может быть отражением давно обсуждаемой концепции о слиянии разведывательных органов Украины в единую мощную структуру. Руководить последней будет скорее всего глава ГУР МО Кирилл Буданов, и работать с тем же Олегом Иващенко ему будет куда привычнее и удобнее. По нашей информации, подобную идею поддерживает также и президент Владимир Зеленский.

Тем временем в России решили "поздравить" руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, заочно арестовав его сразу после Дня СБУ.