Повестки после 16 июля будут вручать по новым правилам — как идет мобилизация в Украине (Обновлено)

Кабмин принял механизм почтовой отправки повесток

В начале июля в Житомире местные власти допустили фальшстарт с отправкой повесток рекомендованными письмами, но тем не менее дата 17 июля, когда уже можно будет рассылать повестки по почте, все ближе. Поэтому Кабинет Министров во вторник, 9 июля, принял Постановление, которым упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте. Об этом сообщает "Украинская правда", приводя ряд цитат из документа, например, что повестки будут формироваться из Единого государственного реестра призывников. В то же время на сайте КМУ текста самого Постановления пока еще нет.

Как пояснила "Телеграфу" адвокат Наталья Гнатик из адвокатского объединения "Актум", тем самым будет запущен механизм рассылки повесток и, он станет быстрее и эффективнее. Так, согласно статье 22 Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в повестке должны будут указываться такие данные как:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, издавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

По словам Натальи Гнатик, теперь повестка будет вероятно формироваться автоматически исходя из имеющихся в электронном реестре данных и направляться на подпись главе ТЦК. После чего повестка будет напечатана и направлена по адресу военнообязанного.

"Электронная подпись в этом документе особенно важна, так как не позволит подделывать повестку, что могло случаться прежде. Теперь это будет свидетельством подлинности документа, подписанного именно уполномоченным на это лицом. В целом, это должно будет ускорить процесс рассылки повесток почтой", — подчеркнула Наталья Гнатик.

Отметим, что даже дата, проставленная на повестке которую получит военнообязанный почтой, имеет важное значение. К примеру, если требования, прописанные в законе к датам ее подписания, отправки почтой и явки в ТЦК будут отличаться от утвержденных законодательством, наказание за неявку по повестке можно будет оспорить в суде.

Так, Постановлением КМУ №560 от 16 мая прописываются требования к срокам отправки повестки и времени явки по ней – почтовое отправление должно быть направлено не позднее следующего дня после ее подписи. Дата же явки в ТЦК не может быть ранее 14 дня после подписи повестки.

Иначе говоря, по закону подписанную 1 августа повестку "Укрпошта" должна направить по адресу не позднее 2 августа, а дата явки в ТЦК не может быть ранее 15 августа. Если эти правила не соблюдаются, повестка считается направленной с нарушениями и наложенное за неявку по ней наказание можно оспорить в суде, говорят юристы.

В случае же если повестка будет выписана правильно, а военнообязанный не явится, или до 17 июля он так и не обновил данные в ТЦК, его будет ждать штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. А в случае неуплаты могут быть арестованы банковские счета и имущество. Также военнообязанный может лишиться права на управление автомобилем.

Если же военнообязанный не явится по повестке, которой его мобилизуют в ВСУ, он может быть привлечен к уголовной ответственности на срок от 3 до 5 лет.

Обновлено: В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что новый механизм позволит ускорить процесс мобилизации.

"Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток. Отныне ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру", — пояснило Министерство обороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Более подробно о том, какие документы и как будут получать украинцы после 16 июля почтой из ТЦК можно прочитать в материале "Телеграфа" — "Повестка от ТЦК по почте. Что нужно знать и какие есть "подводные камни".