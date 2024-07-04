В Україні починають розсилати повістки поштою. З якого числа потрібно бути в ТЦК

Юристи пояснили, що робити, якщо вам надіслали листа до 16 липня

Як повідомили у Міністерстві оборони України, у липні військовозобов’язані можуть отримувати повістки кількох видів. Щоправда, можливим це стане лише після 16 липня.

Тим часом, як повідомляють місцеві Телеграм-канали, Житомирська міська рада заявила про початок розсилки вже з 4 липня повісток рекомендованими листами. Подібна практика відбуватиметься у рамках співпраці з Житомирським ТЦК.

Заступник міського голови Житомира Олег Смаль пояснив, що місцеві органи влади отримають повістки з ТЦК і розсилатимуть їх рекомендованим листом. При цьому, як особливо наголосив чиновник, у разі відмови військовозобов’язаного від отримання листа, повідомляється поліція і та вже доставляє військовозобов’язаного до Територіального центру комплектування.

Подібна заява викликала серйозний резонанс, оскільки раніше повідомлялося, що механізм направлення повісток рекомендованими листами набуде чинності лише з 16 липня. В "Укрпошті" пояснили "Телеграфу", що поки що жодних договорів на доставку повісток підприємство не укладало.

Водночас, як пояснював "Телеграфу" раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, місцеві органи влади активно співпрацюють із територіальними центрами комплектування.

"Мобілізація — це державний процес, тому до нього підключено органи місцевого самоврядування, які ведуть початковий військовий облік. Зазначені посадові особи в цих органах на запит ТЦК розносять повістки, підписані начальником терцентру комплектування", — наголосив Роман Істомін.

Юрист адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик пояснила, що порядок відправлення подібних рекомендованих листів з повістками регулюється пунктом №34 Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня.

"У тексті Постанови чітко зазначено, що повістка поштовими засобами зв’язку може бути направлена військовозобов’язаному лише після закінчення 60 днів, відведених законом на уточнення своїх облікових даних, тобто не раніше 16 липня. Але навіть після настання цього терміну є обставини, які можуть зробити такі повістки такими, що не відповідають вимогам законодавства, і їх можна буде оскаржити. Але до 16 липня всі подібні листи є юридично нікчемними", — наголосила Наталія Гнатик.

Тим часом інвалідам 3-ї групи, які її отримали після 24 лютого 2022 року, доведеться пройти медико-лікувальну комісію для підтвердження свого статусу.