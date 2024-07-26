Посадовці Міноборони, "Укроборонпрому" та вітчизняних компаній-спецекспортерів перешкоджають діяльності Сил оборони, - ЗМІ

Зловживання в системі Міноборони та на рівні експортерів під час організації та здійснення закупок зброї для ЗСУ набули системного характеру та перешкоджають діяльності Сил оборони. Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Журналісти із посиланням на ухвалу суду зазначили, що посадовці Міноборони, "Укроборонпрому" та інших вітчизняних компаній-спецекспортерів "вчиняють дії щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

Міноборони та ДП "Спецтехноекспорт" 11 березня 2022 року уклали контракт згідно із яким впродовж місяця поряд з іншою номенклатурою озброєння та військової техніки передбачалось поставити в Україну кулемети ДШК 12,7*108 мм (400 шт.) та КПВТ 14,5 (26 шт.). Загальна вартість контракту становить 209 051 464 грн, з яких 199 869 000 грн — сума авансу.

Станом на 1 серпня 2022 року контракт повністю виконано не було. Не поставлено продукції приблизно на 96 мільйонів грн причиною вказаного стало, те що "частину авансованих МОУ коштів, керівництво ДП "Спецтехноекспорт", перерахувало на рахунки афілійованих з ним іноземних компаній-посередників, відмовившись від попередньо досягнутих домовленостей з іноземними компаніями-постачальниками".

"Вказане здійснювалось попри відсутність з боку спецекспортеру представлених встановленим порядком необхідного переліку документів на проведення експортно-імпортних операцій, ліцензій щодо походження товару, результатів проведення технічної інспекції тощо. Маючи на меті приховати факт зриву виконання контракту, а також поставок товару за завищеними цінами та належної якості, причетними особами здійснюється призупинення накладення штрафних санкцій на ДП "Спецтехноекспорт" для відшкодування збитків МОУ, блокування підписання та авансування прямого контракту між оборонним відомством та словацькою компанією-постачальником "Radington Industrial Consulting s.r.o.", на аналогічну номенклатуру товару, проте за нижчими цінами (на 15-20%)", — йдеться в матеріалах.

Так, поставки за контрактом від 11.03.2022 ДП "Спецтехноекспорт" мало поставити за рахунок контракту від 05.03.2022, укладеного з компанією "XXeurope, s.r.o." (Словаччина).

Проте директор компанії "XXeurope, s.r.o." повідомив, що контракт від 05.03.2022 не був виконаний повністю "у зв'язку з відсутністю повної оплати, а також що останній відмовився від участі у корупційній схемі, яку йому було запропоновано у 20-х числах березня 2022 року від одного з неофіційних представників ДП "Спецтехноекспорт".

Також встановлено, що аналогічне відбувається із низкою інших контрактів.

Один зі свідків повідомив, що контракти, укладені зі сторони України та представниками країни Судан щодо закупівель 120 мм мін, від початку були такими, які підрядні організації не могли виконати або поставляли браковані товари як нові за рахунок підроблених документів.

"При цьому, свідок повідомив, що особи, які відправляли 120 мм міни, мають тісні зв`язки з представниками ЧВК "Вагнер", а також представниками фсб рф. Вказані дані свідку відомі за рахунок родинних зв`язків з посадовими особами у правоохоронних органах країни Судан", — зазначається в матеріалах.

Відтак, цитують журналісти, наявні дані свідчать, що вказані зловживання в системі МОУ та на рівні експортерів під час організації та здійснення закупок зброї, військової та спеціальної техніки для потреб ЗСУ, з 24.02.2022 набули системного характеру, а в умовах військового стану, це є прямі дії перешкоджанню законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Раніше у своєму розслідуванні журналіст Михайло Ткач повідомив, що підприємець Олексій Владіміров пов'язаний із закупівлями зброї та боєприпасів. ЗМІ роздобули запис розмови Владімірова, в якому він згадував Олексія Петрова.

"Олексій Петров — керівник державної компанії "Спецтехноекспорт". Петров — колишній голова закарпатської облдержадміністрації а до того — начальник департаменту контррозвідки СБУ. "Спецтехноекспорт" — це дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт", яка має право закуповувати зброю та боєприпаси за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення уряд на прохання ГУРа передав компанію "Спецтехноекспорт" в управління ГУР МО. Далі Петрова призначили керувати компанією", — зазначив Ткач.

Петров визнав, що спілкується з Владіміровим, сказав, що він не гравець на оборонному ринку. Він визнав, що давав вказівки співробітнику компанії Дмитру Єгупову, який приїжджав до Владімірова, проводити зустрічі. Але контрактів із Владіміровим, за словами Петрова, у керованої ним компанії немає.

Нагадаємо, що у 2022 році за контракти Міноборони відповідав голова департаменту військово-технічної політики Володимир Пікузо, який у кінці 2022 очолив Агенцію оборонних закупівель. Наразі Пікузо працює у "Спецтехноекспорт".