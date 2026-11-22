Під час вибору варто врахувати й місце для сушіння посуду

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Вузька прямокутна мийка без крила залишить більше робочого місця, якщо вона займає менше стільниці вздовж її переднього краю, ніж кругла. За однакової зовнішньої ширини й однакового розташування вільна ділянка збоку буде однаковою.

Обробну дошку зручніше ставити на суцільну ділянку стільниці збоку від чаші Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб порівняти дві моделі, треба зіставити їхні зовнішні габарити, а не лише розміри чаш, розповідає "Телеграф". Якщо мийка має крило для сушіння посуду, його ширину також враховують: воно займає частину стільниці, на якій інакше можна було б готувати.

Навколо круглої чаші залишаються вільні кути, але для обробної дошки корисніша суцільна ділянка збоку. Тому важливо дивитися, де стоятиме мийка: ближче до краю стільниці вона залишить одну довшу робочу зону, тоді як посередині розділить її на дві коротші.

Вільні кути навколо круглої чаші не замінюють цілої ділянки для підготовки продуктів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Компактну прямокутну чашу можна розташувати довшою стороною від переднього краю стільниці до стіни, якщо це дозволяють її глибина й місце для змішувача. Так у чаші залишиться простір для посуду, а збоку – місце для нарізання продуктів.

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