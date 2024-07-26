Чиновники Минобороны, "Укроборонпрома" и отечественных компаний-спецэкспортеров препятствуют деятельности Сил обороны, — СМИ

Злоупотребления в системе Минобороны и на уровне экспортеров во время организации и осуществления закупок оружия для ВСУ приобрели системный характер и препятствуют деятельности Сил обороны. Об этом сообщает издание "Наши деньги".

Журналисты со ссылкой на определение суда отметили, что должностные лица Минобороны, "Укроборонпрома" и других отечественных компаний-спецэкспортеров "совершают действия по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".

Минобороны и ГП "Спецтехноэкспорт" 11 марта 2022 года заключили контракт, согласно которому в течение месяца наряду с другой номенклатурой вооружения и военной техники предполагалось поставить в Украину пулеметы ДШК 12,7*108 мм (400 шт.) и КПВТ 14,5 (26 шт.). Общая стоимость контракта составляет 209 051 464 грн, из которых 199 869 000 грн — сумма аванса.

По состоянию на 1 августа 2022 года контракт полностью выполнен не был. Не поставлена продукция примерно на 96 миллионов грн.

"Указанное осуществлялось несмотря на отсутствие со стороны спецэкспортера представленных в установленном порядке необходимого перечня документов на проведение экспортно-импортных операций, лицензий по происхождению товара, результатов проведения технической инспекции и т. д. С целью скрыть факт срыва выполнения контракта, а также поставок товара по завышенным ценам и надлежащего качества, причастными лицами осуществляется приостановка наложения штрафных санкций на ГП "Спецтехноэкспорт" для возмещения ущерба МОУ, блокирование подписания и авансирования прямого контракта между оборонным ведомством и словацкой компанией-поставщиком "Radington Industrial Consulting sro", на аналогичную номенклатуру товара, но по более низким ценам (на 15-20%)", — говорится в материалах.

Так, поставки по контракту от 11.03.2022 ГП "Спецтехноэкспорт" должно было поставить за счет контракта от 05.03.2022, заключенного с компанией "XXeurope, sro" (Словакия).

Однако директор компании "XXeurope, sro" сообщил, что контракт от 05.03.2022 не был выполнен полностью "в связи с отсутствием полной оплаты, а также тем, что последний отказался от участия в коррупционной схеме, которая ему была предложена в 20-х числах марта 2022 г. от одного из неофициальных представителей ГП "Спецтехноэкспорт".

Также установлено, что аналогичное происходит с рядом других контрактов.

Один из свидетелей сообщил, что контракты, заключенные со стороны Украины и представителями страны Судан по закупкам 120 мм мин, изначально были такими, которые подрядные организации не могли выполнить или поставляли бракованные товары как новые за счет поддельных документов.

"При этом свидетель сообщил, что лица, отправлявшие 120 мм мины, имеют тесные связи с представителями ЧВК "Вагнер", а также представителями ФСБ РФ. Указанные данные свидетелю известны за счет родственных связей с должностными лицами в правоохранительных органах страны Судан", — отмечается в материалах.

Следовательно, цитируют журналисты, имеющиеся данные свидетельствуют, что указанные злоупотребления в системе МОУ и на уровне экспортеров во время организации и осуществления закупок оружия, военной и специальной техники для нужд ВСУ, с 24.02.2022 приобрели системный характер, а в условиях военного положения, это прямые действия по препятствованию законной деятельности ВСУ в особый период.

Ранее в своем расследовании журналист Михаил Ткач сообщил, что предприниматель Алексей Владимиров связан с закупками оружия и боеприпасов. СМИ раздобыли запись разговора Владимирова, в котором он упоминал Алексея Петрова.

"Алексей Петров — руководитель государственной компании "Спецтехноэкспорт". Петров — бывший глава закарпатской облгосадминистрации, а до этого — начальник департамента контрразведки СБУ. "Спецтехноэкспорт" — это дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт", которая имеет право закупать оружие и боеприпасы за рубежом. В начале полномассштабного вторжения правительство по просьбе ГУР передало компанию "Спецтехноэкспорт" в управление ГУР МО. Далее Петрова назначили управлять компанией", — отметил Ткач.

Петров признал, что общается с Владимировым, сказал, что он не является игроком на оборонном рынке. Он признал, что давал указания приезжающему к Владимиру сотруднику компании Дмитрию Егупову проводить встречи. Но контрактов с Владимировым, по словам Петрова, у управляемой им компании нет.

Напомним, что в 2022 году за контракты Минобороны отвечал глава департамента военно-технической политики Владимир Пикузо, который в конце 2022 года возглавил Агентство оборонных закупок. В настоящее время Пикузо работает в "Спецтехноэкспорте".