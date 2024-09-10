Порошенко зривав поставки західної зброї в Україну, бо мав домовленість з Путіним, - блогер

Очільник "Європейської солідарності" Петро Порошенко за час перебування на посаді президента України не допустив постачання необхідної західної зброї до України через власні стосунки з Путіним. Про це повідомив блогер Сергій Іванов, опублікувавши відповідне відео із заявою Порошенка.

Блогер пояснює таку заяву експрезидента тим, що співпраця Порошенка та Путіна була вигідна їм обом.

"Ще кілька років тому на той час президент Порошенко російською мовою переконував суспільство в тому, що Україні не потрібна сучасна летальна західна зброя. Фактично всю свою президентську каденцію Порошенко співпрацював та загравав з Путіним. Перманентний "жмурукуобнімальний" процес був конче необхідний Петру, аби не втрачати можливості заробляти в росії, доїти разом з Медведчуком державну трубу etc. Натомість Путін прагнув не допустити озброєння української армії", — написав блогер.

Іванов також навів факти, які, на його думку, стали наслідками співпраці Путіна та Порошенка.

"Саме тому по всій країні горіли склади боєприпасів, Свинарчуки спокійно грабували оборонпром, добровольчі батальйони знищувалися в котлах на Донбасі, а влада, судячи з відсутності вжитих заходів та покараних осіб, нічого проти цього не мала. Саме тому до нас не їхали "хаймарси" та "леопарди". Дехто може сказати, що Захід не хотів їх давати. Але навіщо заходу давати те, від чого держава публічно відмовляється вустами свого президента?", — зазначив Іванов, — "Тобто Порошенко не допустив західне озброєння до України, оскільки це було не вигідно Путіну. Ймовірно була домовленість: слабка Україна в обмін на російський бізнес Петра", — підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. За версією правоохоронців, він може бути причетний до організації злочинної схеми постачання вугілля з ОРДЛО.