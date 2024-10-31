Зачепило і Орбана, і китайців: який український проєкт налякав друзів Росії

Директорка з питань партнерства та співпраці Ради економічної безпеки Агія Загребельська розповіла, про який проект йдеться

Росія прагне здобути перемогу у війні з Україною будь-якими засобами — для цього вона не лише намагається обійти санкції, накладені з 2014 року, але й робить усе можливе, щоб світ не знав, хто допомагає Кремлю здійснювати агресію.

Про те, як росіяни та їхні союзники намагаються уникнути відповідальності і хто їм у цьому заважав, "Телеграфу" розповіла директор з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки Агія Загребельська у матеріалі " Росія б давно припинила війну без цієї країни": хто входить до ТОП-5 "спонсорів" Москви, чому санкції буксують і що налякало Орбана ".

Загребельська згадала про існування в Україні проєкту "Міжнародні спонсори війни", який вело Національне агентство із запобігання корупції. Станом на кінець літа 2023 року список включав 36 компаній з 15 країн та 170 фізичних осіб, які торгували з Росією, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора.

Цей проєкт був закритий у березні 2024 року.

"Коли в Україні працював проєкт "Міжнародні спонсори війни", кілька громадських IT-проєктів уже почали розробляти інструмент — мобільний додаток, який дозволяв би сканувати штрих-код у магазині. Додаток показував би інформацію про компанію, якій належить цей продукт, зокрема, чи вийшов цей бренд або компанія з російського ринку. На жаль, проєкт було закрито, відповідно, робота в цьому напрямку припинилася. Я сподіваюся, що хтось таки підніме цей прапор, відновить і завершить його", — заявила Загребельська.

Вона наголосила, що цей реєстр вела державна структура. За словами фахівця, коли подібний проект веде громадська організація, до нього немає такого рівня довіри, і він не має такого рівня впливу.

Також Загребельська наголосила: на сьогоднішній день у рамках міжнародних громадських організацій BEforUkraine Рада економічної безпеки веде активну роботу з відновлення роботи цього проекту. Це робиться попри всі скарги на "Міжнародні спонсори війни" як з боку Віктора Орбана, так і з боку Ван Ї (це друга людина в КНР після Сі Цзіньпіна — Ред.), які публічно висловлювали невдоволення цим реєстром.

Водночас про цей реєстр існують схвальні відгуки як від високопосадовців із країн санкційної коаліції, так і від різних лідерів думок із різних куточків світу.

"Він, безсумнівно, був одним із найбільших здобутків підходу "name and shame" (дослівно — "назвати і присоромити") у сучасному світі. Але наразі його відновлення, на жаль, залишається лише на рівні дискусій. Усі, звичайно, очікують, що лідерство в цій частині візьме на себе Україна. Логічно, щоб це був якийсь український державний орган. Проте поки ми не побачили бажання чи мотивації з боку жодного українського державного органу займатися цим питанням", — заявила Загребельська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські гармати на фронті можуть замовкнути, якщо накласти санкції на важливу сировину, яку імпортує Кремль із Європи.