У справі Порошенка сплили нові факти, розслідується держзрада — ЗМІ

У кримінальних провадженнях щодо Петра Порошенка розслідується новий епізод державної зради. Мова йде про бізнес нардепа на окупованих територіях. Про це пише "Закон і Бізнес".

За даними джерел у правоохоронних органах, які наводять журналісти, у нових епізодах державної зради щодо Порошенка мова йде про сплату значного обсягу податків до бюджету РФ. А також про факт визнання Севастополя російським містом, де розташований "Севморзавод", що належав компанії Порошенка.

"Після анексії Криму Росією підприємство "Севастопольський морський завод", яке належало П. Порошенку, вступило в переписку з російським Міністерством промисловості та торгівлі. У цій переписці завод і його менеджер Костянтин Картошкін заявили, що Севастополь є російським містом федерального значення, а також надали відповідну інформацію про фінансово-економічні показники підприємства російському органу. Крім того, на "5 каналі" Порошенка виступив його менеджер, де заявив, що Севастополь має невизначений, точніше незрозумілий статус, періодично використовуючи словосполучення "на Україні".

За інформацією видання, одним із доказів співпраці Порошенка та його бізнес-партнерів з РФ є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.

Також у статті зазначається, що після управління активами у Криму, Порошенко призначив Картошкіна керувати державним майном.

"П. Порошенко має спільний бізнес із К. Картошкіним. Попри те, що той від імені компанії Порошенка вступив у колаборацію з російською владою, П. Порошенко призначив його керівником одного з найбільших державних військових заводів — "Зоря-Машпроект", – зазначає видання.

Натомість і тут не обійшлось без скандалів. У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо Картошкіна. "За даними слідства, Картошкін разом з співучасниками заволоділи коштами миколаївського державного підприємства "Зоря-Машпроект" на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину".

Нагадаємо, сам Петро Порошенко є підозрюваним у "вугільній справі" за статтею "державна зрада". Справа пов’язана із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів "Л/ДНР" на суму мінімум 1,5 млрд грн.

Окрім того, Порошенко фігурує у справі про передачу контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" структурам Медведчука у 2016 році.