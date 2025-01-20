По делу Порошенко всплыли новые факты, расследуется госизмена — СМИ

В уголовных производствах относительно Петра Порошенко расследуется новый эпизод государственной измены. Речь идет о бизнесе нардепа на оккупированных территориях. Об этом пишет "Закон и Бизнес".

По данным источников в правоохранительных органах, которые приводят журналисты, в новых эпизодах государственной измены по Порошенко речь идет об уплате значительного объема налогов в бюджет РФ. А также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен "Севморзавод", принадлежавший компании Порошенко.

"После аннексии Крыма Россией предприятие "Севастопольский морской завод", принадлежавшее П.Порошенко, вступило в переписку с российским Министерством промышленности и торговли. В этой переписке завод и его менеджер Константин Картошкин заявили, что Севастополь является российским городом федерального значения, а также предоставили соответствующую информацию о финансово-экономических показателях предприятия российскому органу. Кроме того, на "5 канале" Порошенко выступил его менеджер, где заявил, что Севастополь имеет неопределенный, точнее непонятный статус, периодически используя словосочетание "на Украине".

По информации издания, одним из доказательств сотрудничества Порошенко и его бизнес-партнеров из РФ является то, что принадлежащий ему завод российские власти долго не национализировали, в отличие от многих других украинских компаний, которые были национализированы сразу.

Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму Порошенко назначил Картошкина руководить государственным имуществом.

"П. Порошенко имеет совместный бизнес с К. Картошкиным. Несмотря на то, что тот от имени компании Порошенко вступил в коллаборацию с российскими властями, П. Порошенко назначил его руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов — "Заря-Машпроект", — отмечает издание.

Впрочем, и здесь не обошлось без скандалов. В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по Картошкину. "По данным следствия, Картошкин вместе с соучастниками завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на сумму $71,6 млн, что составило 1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления".

Напомним, сам Петр Порошенко является подозреваемым в "угольном деле" по статье "государственная измена". Дело связано с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов "Л/ДНР" на сумму минимум 1,5 млрд грн.

Кроме того, Порошенко фигурирует в деле о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году.