Добудова ХАЕС буде набагато швидшою і дешевшою за зведення АЕС з нуля, – Лямець
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Добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) дозволить значно швидше та дешевше збільшити генерацію, ніж будівництво нової атомної станції з нуля. Про це заявив журналіст і експерт Сергій Лямець.
"Очевидно, що добудувати два енергоблоки ХАЕС вдасться набагато швидше та дешевше, ніж будувати нову АЕС. У такому разі отримана електроенергія буде суттєво дешевшою, ніж з нового енергоблока будь-якого постачальника", – зазначив він.
За словами Лямця, попри радянський тип реакторів, їхнє обслуговування здійснюватимуть західні компанії, такі як Westinghouse, тому питання залежності від РФ не є актуальним. "Ви ж не проти, що воїни ЗСУ воюють трофейними російськими танками?" – навів він аналогію.
Експерт наголосив, що наступним кроком має стати актуалізація техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту та підготовка детального кошторису. Він також зазначив, що в довгостроковій перспективі Україні все ж доведеться інвестувати у будівництво нових ядерних блоків, хоча це обійдеться значно дорожче – від 5 млрд доларів за один енергоблок.
Лямець також звернув увагу, що найкращим варіантом для України було б повернення під контроль Запорізької АЕС. Однак наразі немає чітких відповідей, як швидко це можна реалізувати.