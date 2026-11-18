Звичні побутові справи впливають на вологість, а облаштування кімнати – на прогрівання скла

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Вікна "плачуть", коли водяна пара з кімнатного повітря осідає на холодному склі. Вологи додають повсякденні справи й навіть дихання, а штори та підвіконня здатні заважати обігріву вікна.

"Телеграф" розповідає, які речі та дії у приміщенні посилюють утворення конденсату на вікнах. "Запотівання" скла залежить від поєднання вологості повітря та температури його поверхні. За слабкої вентиляції побутова волога накопичується, а перешкоди на шляху тепла від батареї створюють біля вікна холоднішу зону.

Рослини на підвіконні та довгі штори

1. Кімнатні рослини. Вода, якою поливають вазони, частково випаровується з ґрунту й залишається у приміщенні. За справної вентиляції та достатнього опалення це допомагає підтримувати комфортну вологість. Проте восени, коли батареї ще холодні або гріють слабко, додаткова волога сприяє запотіванню. На це звертає увагу старший викладач кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації імені професора Б. Б. Самотокіна Державного університету "Житомирська політехніка" Олександр Покляченко.

"Якщо система опалення та вентиляції працюють коректно, то ця волога навіть допомагає створювати комфортний рівень у приміщенні взимку, однак восени чи коли опалення працює слабо, ця волога може призводити до утворення конденсату на вікнах", – пояснив фахівець.

2. Щільні довгі штори й широке підвіконня. Вони впливають на температуру скла: перекривають потік теплого повітря від радіатора. За закритою шторою вікно залишається холоднішим, тому на ньому легше утворюються краплі. У такій ситуації допомагає вільний доступ тепла до скла: штору відсувають, а для широкого підвіконня передбачають вентиляційні решітки.

Каструлі без кришок і газова плита

3. Випаровування під час готування. Кипіння води у відкритій каструлі – постійне джерело пари, яка потрапляє в кухонне повітря. Якщо витяжка не працює, а припливу свіжого повітря немає, волога затримується у квартирі. Олександр Покляченко радить під час приготування їжі вмикати кухонну витяжку й забезпечувати приплив повітря через мікропровітрювання.

Під час готування витяжці потрібен приплив свіжого повітря, щоб виводити вологу з кухні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

4. Саме горіння газу. На кухні з газовою плитою волога надходить не тільки з посуду. Водяна пара також є продуктом горіння метану. Тому навіть без великої каструлі окропу запалена конфорка додає вологи в повітря. За словами викладача, пару та продукти горіння потрібно виводити з приміщення під час роботи плити.

Ніч у спальні, сушіння речей і недавній ремонт

5. Дихання мешканців. Людина виділяє водяну пару під час дихання – це одне з побутових джерел вологи. У спальні з герметично зачиненими вікнами та недостатнім повітрообміном вона накопичується протягом ночі. Саме тому для оцінки вентиляції Олександр Покляченко рекомендує стежити за показниками температури й вологості, зокрема коли в кімнаті сплять люди.

6. Білизна на сушарці. Вода з випраного одягу не зникає: під час висихання вона переходить у повітря кімнати. Без належної вентиляції це підвищує відносну вологість. Сушарка в спальні чи дитячій створює додаткове навантаження на повітрообмін, навіть якщо речі вже не здаються дуже мокрими. У матеріалах радять не сушити білизну в житлових кімнатах без відведення вологи.

7. Волога після ремонту. Штукатурні суміші та клей для шпалер готують із водою, яка згодом має випаруватися. У новобудовах до неї додається волога з конструкцій стін і перекриттів. Якщо приміщення погано провітрюється або не опалюється, висихання затягується, а конденсат посилюється. Тому після оздоблювальних робіт квартирі потрібне просушування – провітрюванням або осушувачем повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як досвідчені господині використовують сіль, щоб вікна не "плакали". Конденсату на вікнах можна легко позбутися.