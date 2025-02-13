Достройка ХАЭС будет намного быстрее и дешевле строительства АЭС с нуля, – Лямец

Достройка двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) позволит значительно быстрее и дешевле увеличить генерацию, чем строительство новой атомной станции с нуля. Об этом заявил журналист и эксперт Сергей Лямец.

"Очевидно, что достроить два энергоблока ХАЭС удастся гораздо быстрее и дешевле, чем строить новую АЭС. В таком случае полученная электроэнергия будет значительно дешевле, чем с нового энергоблока любого поставщика", – отметил он.

По словам Лямца, несмотря на советский тип реакторов, их обслуживание будут осуществлять западные компании, такие как Westinghouse, поэтому вопрос зависимости от РФ не актуален. "Вы ведь не против, что воины ВСУ воюют трофейными российскими танками?" – привел он аналогию.

Эксперт подчеркнул, что следующим шагом должна стать актуализация технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и подготовка детальной сметы. Он также отметил, что в долгосрочной перспективе Украине все же придется инвестировать в строительство новых ядерных блоков, хотя это обойдется гораздо дороже – от 5 млрд долларов за один энергоблок.

Лямец также обратил внимание, что лучшим вариантом для Украины было бы возвращение под контроль Запорожской АЭС. Однако пока нет четких ответов, как быстро это можно реализовать.