Корупції стало в рази більше – ексміністр Омелян про діяльність Шабуніна і ЦПК

Діяльність антикорупційних органів призвела до підміни справжніх реформ, внаслідок чого корупції в країні стало більше. Про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи висловлювання керівника Центру протидії корупції.

"Центр протидії корупції" так потужно бореться з корупцією і понастворював стільки дієвих інструментів, відстояв стільки правок до законів, що корупції стало більше в рази", — прокоментував Омелян допис Шабуніна про вручення підозр за розкрадання на закупівлях в Міністерстві оборони, зокрема у справі "яйця по 17 грн".

Він нагадав, що міністра оборони Олексія Резнікова звільнили з посади після цього. "Попередній міністр оборони Резніков злетів з посади через цей і декілька схожих скандалів. Ви гаряче адвокатували за Умєрова, який через деякий час теж став для вас поганим", — нагадав Омелян.

"Якщо Резніков причетний до корупції, то де підозра йому і тому, хто покривав його у корупційних схемах? А якщо Резніков непричетний — то звідки ви взяли Умєрова, чому так хотіли, щоб він став міністром і так гаряче його підтримували?" — поцікавився ексміністр у Шабуніна.

Омелян відзначив, що найкраща боротьба з корупцією — це ефективна реформа, де антикорупція є її частиною, а не підміною чи полюванням на ноунеймів з гучними гаслами і криками.

Натомість, підкреслює він, унаслідок "реформ", які лобіював Шабунін та його ЦПК, жоден високопосадовець, який насправді був причетний до корупційних схем, не був притягнутий до відповідальності. А адекватні фахівці, які могли б ефективно працювати в уряді, уникають держслужби.

"Так ми для цього створювали оце все?" — риторично резюмує Омелян.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації.