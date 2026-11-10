Як живе родина з 10 дітьми в Україні: школа у дві зміни, хатні чергування і великий город

Семенчуки обробляють 18 соток землі, а картоплю цього року діти зібрали самостійно за пів дня

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У селі Перемишель на Хмельниччині Леонід і Тетяна Семенчуки виховують шістьох дочок та чотирьох синів. Щоденні справи розподіляють між членами родини: діти готують, прибирають і працюють на землі.

Про домашній розпорядок і допомогу дітей Тетяна Семенчук розповіла "Суспільне Хмельницький".. Леонід працює будівельником, і після роботи діти завжди його зустрічають.

Підйом о пів на восьму та збори до школи

Ранок у Семенчуків починається о пів на восьму: всі прокидаються та збираються до школи. Діти навчаються у дві зміни, і такий розклад, за словами Тетяни, значно зручніший для сім’ї.

"Раніше всі йшли на першу зміну, то це були скрізь черги", – розповіла Тетяна Семенчук.

Спільна молитва за Україну й рідних є частиною вечорів родини Семенчуків Джерело: Суспільне.Хмельницький

Шестилітрова каструля та власна страва Віталіка

Першу страву Тетяна варить у шестилітровій каструлі. На кухні в неї є помічники зі своїми вподобаннями: Альона, яка навчається в Рівненському училищі, любить пекти, а Вероніка також долучається до приготування їжі.

"Хтось картоплю чистить, хтось – моркву. От Давид у нас любить цибулю чистити. Як мені треба десь від’їхати, я без проблем їду. Я знаю – в мене дівчата зварять. Віталік, до речі, відповідає за картоплю-пюре. Це його страва. Завжди тільки він її робить", – розповіла Тетяна Семенчук.

Першу страву для великої родини Тетяна варить у шестилітровій каструлі Джерело: Суспільне.Хмельницький

Самостійно родина готує і для великих святкувань. Після народження дитини вдома влаштовують родини – свято з нагоди поповнення сім’ї. Тетяна згадує, що одного разу зібралося близько шістдесяти людей: три столи поставили в залі, ще два – в іншій кімнаті.

Прибирання за графіком і збирання картоплі

Для прибирання та миття посуду в Семенчуків є графік чергувань. У свій день дитина відповідає і за завантаження посудомийної машини, і за посуд, який доводиться мити вручну.

"Сьогодні Нікин день. Посудомийку завантажила. Помила те, що не вмістилось у посудомийку", – пояснила Тетяна Семенчук.

На городі діти теж справляються без постійної участі дорослих. Цьогоріч Тетяна навіть не встигла долучитися до збирання картоплі – роботу завершили без неї.

У вихованні дітей батьки прагнуть учитися терпінню й оцінювати власні вчинки Джерело: Суспільне.Хмельницький

Приклад батьків і спільні вечори

Велику родину Тетяна уявляла ще з дитинства. Її батьки виховували сімох рідних і сімох офіційно прийомних дітей, а також доглядали дітей, яких їм привозили інші батьки. Леонід також виріс у багатодітній сім’ї: у нього шість братів і чотири сестри.

Щовечора Семенчуки збираються разом на молитву за Україну, воїнів і свої родини. А у вихованні дітей подружжя готове вчитися й саме – зокрема терпінню та вмінню оцінювати власні вчинки.

"Часом не слухаються. Але сядеш і думаєш: ну а хіба ти завжди була слухняна. Як не слухаються діти, починаєш себе перевіряти. А чи я там все правильно зробила, починаєш себе контролювати", – розповіла Тетяна Семенчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8000 викинутих пляшок отримали друге життя - сім'я збудувала з них будинок.