Двохфакторка більше не рятує: у Telegram набирає обертів нова схема від шахраїв

Захистити акаунт допоможуть прості кроки

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У мережі набирає обертів новий спосіб зламування Telegram акаунтів. Користувачі скаржаться, що навіть двофакторний захист не працює.

Відповідний допис у Threads опублікував українець. За його словами, відновити доступ до акаунту практично неможливо.

"Масово зламують акаунти в Telegram. У моєї дружини він сьогодні тю-тю і здається ніхто нічого не відновить. Двофакторка － не помагає. Що робить? З.і: ДУРОВ ВЄРНІ СТЄНУ", — йдеться у повідомленні.

Також ще одна користувачка застерегла українців про зламування акаунтів. За її словами, наразі найчастіше люди отримують повідомлення про перенесення якоїсь групи на іншу гілку. І щоб зберегти доступ треба перейти за посиланням. Саме ця дія й стає першим кроком до втрати доступу до аканту.

"Атака в Telegram. ДУЖЕ ВАЖЛИВО не натискати ніяких кнопок, бо в багатьох чатах це з'являється. Бережіть свої ТГ, поставте додаткові верифікації і паролі", — пише жінка.

У коментарях долали, що дуже важливо вийти з усіх "помийний груп" і вимкнути автозавантаження файлів. А також не переходити на будь-які посилання, навіть якщо їх кидають знайомі чи родичі.

Наразі схема зламування виглядає так: повідомлення у знайомій групі або від знайомої людини "Чат переїжджає, натисніть "Запустити"". Відкривається "перевірка, що ви не робот" і просить код, який щойно надіслав Telegram.

"Саме на цей код і чекають шахраї: це код входу в акаунт. Після зламу той самий "переїзд чату" розсилається вже від імені жертви — в усі її групи", — застерігають українців.

Виходить, щоб захистити акаунт треба:

не переходити на підозрілі посилання;

увімкнути двофакторну перевірку;

вимкнути автозавантаження файлів;

у жодному разі не вводити отримані коди.

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