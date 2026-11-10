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В Україну повернуться дощі й холод: коли зміниться погода

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Після опадів температурний фон поступово почне знижуватися Новина оновлена 10 листопада 2026, 18:22
Після опадів температурний фон поступово почне знижуватися. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після аномального потепління в середині місяця очікується похолодання

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Стійка суха погода в Україні протримається з 15 до 18 листопада. Погіршення умов почнеться із західних областей, а 19–20 листопада охопить усю країну.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Детальніше читайте в матеріалі: "Аномальні +18, а потім заморозки: Україну накриє потужна хвиля контрастної погоди".

Чергову порцію дощів принесе малорухомий холодний фронт із заходу.

Дощові хмари поширюються із заходу на схематичній карті України
Дощі принесе малорухомий холодний фронт із заходу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після опадів температурний фон поступово почне знижуватися. Вітер у ці ж дні спочатку буде південно-східним, потім поступово зміниться на північно-західний.

Як повідомляв "Телеграф", на початку листопада перші снігопади накрили одразу кілька регіонів України. Опади зафіксували в Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах. Кадри з "білими мухами" з’явилися і з Києва, а в Карпатах температура вже опустилася до -11°C. До слова, п’ятниця, 13-те, стане найтеплішим днем місяця в країні.

Теги:
#Україна #Погода #Осінь #Листопад #Прогноз погоди #Ігор Кібальчич