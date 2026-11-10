В Україну повернуться дощі й холод: коли зміниться погода

Після аномального потепління в середині місяця очікується похолодання

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Стійка суха погода в Україні протримається з 15 до 18 листопада. Погіршення умов почнеться із західних областей, а 19–20 листопада охопить усю країну.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Детальніше читайте в матеріалі: "Аномальні +18, а потім заморозки: Україну накриє потужна хвиля контрастної погоди".

Чергову порцію дощів принесе малорухомий холодний фронт із заходу.

Дощі принесе малорухомий холодний фронт із заходу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після опадів температурний фон поступово почне знижуватися. Вітер у ці ж дні спочатку буде південно-східним, потім поступово зміниться на північно-західний.

Як повідомляв "Телеграф", на початку листопада перші снігопади накрили одразу кілька регіонів України. Опади зафіксували в Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах. Кадри з "білими мухами" з’явилися і з Києва, а в Карпатах температура вже опустилася до -11°C. До слова, п’ятниця, 13-те, стане найтеплішим днем місяця в країні.