"П’ятірка" на батареї не прискорює обігрів: як працює термоголовка

Завіси та меблеві конструкції навколо регулятора можуть заважати йому правильно визначати температуру в кімнаті

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У холодну пору року хочеться зробити оселю якомога теплішою, тому багато хто виставляє термоголовки на радіаторах на максимум. Однак така звичка може не лише перегріти кімнати, а й призвести до зайвих витрат на опалення.

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Виявляється, цифри на регуляторі батареї мають зовсім інше призначення, ніж просто показувати силу нагрівання. Неправильне налаштування термоголовки може обернутися непотрібним споживанням енергії та більшими рахунками за тепло, як написали в "kb.pl".

У більшості традиційних моделей положення 1 відповідає приблизно 12°C, 2 – 16°C, 3 – 20°C, 4 – 24°C, а 5 – 28°C. Точні значення залежать від виробника та моделі. Щоб підтримувати близько 20°C, достатньо вибрати 3. На максимальному налаштуванні клапан продовжуватиме пропускати гарячу воду й після досягнення цієї температури.

Для спальні зазвичай обирають положення 2, для вітальні – 3, а для ванної – 3 або 4, залежно від потреб. Зірочка чи сніжинка означає захист від замерзання – приблизно 6–8°C. Якщо температура сильно знизиться, клапан пропускатиме невелику кількість гарячої води.

Коли в кімнаті встановиться задана температура, батарея поступово холоне: подача води зменшується або припиняється. Щойно температура знизиться, клапан знову відкриється. Так термоголовка працює в штатному режимі, тож одразу вмикати максимум не потрібно.

Для спальні, вітальні й ванної рекомендують різні налаштування термоголовки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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