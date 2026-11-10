Дні народження у дитсадках зміняться? Які частування хочуть заборонити в меню

Для дітей до трьох років дозволені святкові частування не повинні містити доданого цукру

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Кабінет міністрів України закликають запровадити єдині правила святкових частування у дитсадках. Відповідна петиція передбачає заборону приносити солодощі та гарантії участі у спільних заходах для дітей з діабетом, алергіями та іншими дієтичними обмеженнями.

Автор петиції пропонує врегулювати це питання за допомогою внесення змін до постанови Кабміну від 24 березня 2021 року № 305. Правила поширюватимуться на продукти, які для святкування приносять батьки, працівники установи та інші особи.

У зверненні автор описує випадок, коли батьки продовжували приносити солодощі до групи, яку відвідувала дитина із цукровим діабетом, незважаючи на відомі ризики для її здоров’я. На його думку, безпека вихованців має залежати від обов’язкових державних вимог.

"Дитина з цукровим діабетом не повинна залежати від того, чи захочуть інші батьки відмовитися від цукерок. Дитина з алергією не повинна ризикувати здоров’ям заради чужої святкової традиції", — наголосив автор петиції.

Які продукти пропонують заборонити

До забороненого переліку увійдуть торти, тістечка, рулети, вироби з кремом, цукерки, шоколад, карамель, льодяники, мармелад та зефір. Обмеження також поширюватиметься на печиво, вафлі, пряники, кекси, пончики та іншу солодку випічку. Виняток передбачено лише для галетного печива, яке відповідатиме окремим вимогам.

Пропонують заборонити і солодкі газовані та негазовані напої, лимонади, солодку воду, напої з доданим цукром чи підсолоджувачами. Пакетовані соки, нектари та інші фруктові напої також потраплять під обмеження – включаючи соки без доданого цукру, якщо ними пригощають замість фруктів.

Які продукти пропонують заборонити? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як пояснює автор звернення, колишня Інструкція з організації харчування дітей, затверджена спільним наказом МОН та МОЗ від 17.04.2006 № 298/227, вже забороняла приносити вироби з кремом, морозиво та напої, але допускала деякі інші частування. У петиції зазначено, що цей наказ втратив чинність у 2026 році.

Текст петиції

Що дозволять приносити на свята

Дозволений список пропонують обмежити свіжими фруктами, ягодами та галетним печивом промислового виробництва. У такому печиві має бути менше 10 грамів цукру на 100 грамів готового продукту. Для наймолодших вихованців галети та інші вироби з доданими цукрами не використовуватимуться святковим частуванням.

Фрукти та ягоди для частування повинні належним чином зберігати, мити та готувати з урахуванням віку дітей Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Для галет також пропонують встановити вимоги до вмісту натрію та відсутності синтетичних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, підсилювачів смаку та аромату та консервантів відповідно до чинних норм харчування.

Придбання фруктів та ягід потрібно буде підтверджувати. Їх транспортування, зберігання, миття, підготовка та подача повинні відповідати вимогам безпеки та віку дітей. Окремо передбачаються безпечні форми та розмір продуктів, щоб мінімізувати ризик задухи.

Текст петиції

Як організовуватимуть частування для всієї групи

Батьки, які організовують частування, повинні повідомити адміністрацію дитячого садка не менше ніж за три робочі дні. Установа заздалегідь поінформує сім’ї всіх дітей групи про склад продуктів та можливі алергени, щоб вони могли повідомити про обмеження та погодити безпечну альтернативу.

Адміністрація та співробітники повинні забезпечити участь кожної дитини у святкуванні. Петиція передбачає обов’язок не допускати ситуацій, коли вихованця залишають осторонь або не пригощають безпечним продуктом через медичні протипоказання.

Відповідальність за дотримання правил пропонують покласти на адміністрацію та призначених відповідальних працівників у межах їх повноважень. Проведення дня народження чи іншого заходу не даватиме підстав обходити вимоги до дитячого харчування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому українські батьки масово дозволяють дітям палити вейпи.