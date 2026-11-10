В Україні пропонують скасувати "радянську норму" 12 тижнів для аборту

Автор звернення пропонує забрати в жінок право на переривання вагітності за власним бажанням

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В Україні пропонують переглянути законодавство про аборти та заборонити переривання вагітності за бажанням жінки незалежно від строку. Відповідну петицію на сайті розмістив Денис Бринза.

Автор заявляє, що діюча межа у 12 тижнів нібито вигадана в СРСР і встановлена виключно за рішенням уряду: "Вона взята з радянського законодавства, де у 1955 році аборт дозволили до 12 тижнів — не тому, що наука довела, ніби на 12-му тижні дитина "стає людиною", а тому, що так вирішив тогочасний режим".‌ Це його перший аргумент за зміну законодавства.

На момент збереження сторінки звернення підтримали четверо людей

Також автор наголошує на обов'язку держави захищати життя людини "якщо наука не дає відповіді, чи є плід "людиною" з першого дня, держава не має права використовувати цю невизначеність на користь позбавлення життя", акцентує на християнській моралі та догмах, а право на життя називає фундаментом.

Основна вимога звернення – скасувати можливість штучного переривання вагітності через небажання народжувати або з інших немедичних причин. Запропонована заборона стосується всіх строків, починаючи з першого дня.

Коли автор пропонує дозволяти робити аборт:

За медичними винятками — коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю матері. У випадку патологій плода. При цьому контроль має бути посилений, "щоб під виглядом "патології" не вбивали дітей з особливостями, які не є смертельними" Після зґвалтування. Жінка має звернутися не пізніше завершення 11-го тижня, після чого пройти обов’язкові 10 днів обдумування, а процедуру пропонують проводити в межах 12 тижнів. Наразі в окремих випадках це можливо до 22 тижнів.

Ще одна вимога автора — посилити відповідальність за незаконне проведення абортів та примус до переривання вагітності.

Обов'язок турбуватись про матерів та підтримувати їх автор покладає на державу: "Держава повинна забезпечити реальну фінансову, медичну, психологічну та соціальну допомогу жінкам, які опинилися у складних обставинах. Але підтримка жінки не може означати дозвіл убивати її дитину".

Петиція також містить вимогу забезпечити медичну, психологічну та соціальну допомогу жінкам Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Подати електронну петицію може кожен громадянин України. Для розгляду звернення як електронної петиції потрібно зібрати 25000 підписів; навіть досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованої ідеї.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші петиції, в яких автором також є Денис Бринза. Серед його пропозицій — запровадити в дитсадочках та школах обов'язкове читання Біблії.