В Україні пропонують скасувати "радянську норму" 12 тижнів для аборту
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Автор звернення пропонує забрати в жінок право на переривання вагітності за власним бажанням
В Україні пропонують переглянути законодавство про аборти та заборонити переривання вагітності за бажанням жінки незалежно від строку. Відповідну петицію на сайті розмістив Денис Бринза.
Автор заявляє, що діюча межа у 12 тижнів нібито вигадана в СРСР і встановлена виключно за рішенням уряду: "Вона взята з радянського законодавства, де у 1955 році аборт дозволили до 12 тижнів — не тому, що наука довела, ніби на 12-му тижні дитина "стає людиною", а тому, що так вирішив тогочасний режим". Це його перший аргумент за зміну законодавства.
Також автор наголошує на обов'язку держави захищати життя людини "якщо наука не дає відповіді, чи є плід "людиною" з першого дня, держава не має права використовувати цю невизначеність на користь позбавлення життя", акцентує на християнській моралі та догмах, а право на життя називає фундаментом.
Основна вимога звернення – скасувати можливість штучного переривання вагітності через небажання народжувати або з інших немедичних причин. Запропонована заборона стосується всіх строків, починаючи з першого дня.
Коли автор пропонує дозволяти робити аборт:
- За медичними винятками — коли існує реальна загроза життю чи здоров'ю матері.
- У випадку патологій плода. При цьому контроль має бути посилений, "щоб під виглядом "патології" не вбивали дітей з особливостями, які не є смертельними"
- Після зґвалтування. Жінка має звернутися не пізніше завершення 11-го тижня, після чого пройти обов’язкові 10 днів обдумування, а процедуру пропонують проводити в межах 12 тижнів. Наразі в окремих випадках це можливо до 22 тижнів.
Ще одна вимога автора — посилити відповідальність за незаконне проведення абортів та примус до переривання вагітності.
Обов'язок турбуватись про матерів та підтримувати їх автор покладає на державу: "Держава повинна забезпечити реальну фінансову, медичну, психологічну та соціальну допомогу жінкам, які опинилися у складних обставинах. Але підтримка жінки не може означати дозвіл убивати її дитину".
Подати електронну петицію може кожен громадянин України. Для розгляду звернення як електронної петиції потрібно зібрати 25000 підписів; навіть досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованої ідеї.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші петиції, в яких автором також є Денис Бринза. Серед його пропозицій — запровадити в дитсадочках та школах обов'язкове читання Біблії.