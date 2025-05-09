Уголок спокойствия среди городской суеты: где находится Киевская Сахара и как туда попасть (фото)

От города до пустыни за 30 минут – как найти песчаные дюны в Киеве

Кто бы мог подумать, что в центре Киева, одного из крупнейших европейских городов, можно встретить настоящий "пустынный" уголок. Этот необычный природный феномен получил название "Киевская Сахара".

Хотя это и не настоящая пустыня, находясь здесь, действительно создается впечатление, что ты оказался среди бескрайних песчаных дюн, вдали от городского шума и суеты. "Телеграф" рассказывает, что это за место и где оно находится.

Что такое Киевская Сахара

Это уникальная песчаная территория, расположенная примерно в 3 километрах от станции метро "Позняки", сразу за гипермаркетом "Эпицентр". Она возникла в результате строительных работ в Киеве в 1970-80-е годы, когда для укрепления берегов и новых сооружений в городе намывали песок со дна водоемов. Так появился своеобразный песчаный остров, простирающийся между двумя озерами — Небреж и Тягле.

Это место практически лишено густой растительности, а вокруг — только озера, что создает ощущение полного уединения. С песчаных холмов открываются захватывающие виды на правый берег Днепра, новостройки, проспект Бажана и окрестности города. Контраст между шумным мегаполисом и спокойной пустынной тишиной здесь поражает.

Почему стоит посетить Киевскую Сахару

Неповторимая атмосфера пустыни посреди большого города – это настоящий уникальный опыт для киевлян и туристов.

Идеальное место для фотосессий: песчаные дюны, золотистые блики солнца и живописные горизонты создают отличный фон для ярких фотографий.

Возможность уйти от городской суеты и насладиться тишиной и спокойствием.

Здесь можно не только погулять, но и искупаться в озере Небреж, устраивать пикники или играть в пляжный волейбол.

Локация популярна среди молодежи, любителей активного отдыха, а также владельцев квадроциклов.

Как добраться

Дойти до Киевской Сахары можно пешком от метро "Позняки" примерно за 30 минут. Также сюда удобно приехать на авто — территория расположена непосредственно за гипермаркетом "Эпицентр" и супермаркетом "Metro".

Киевская Сахара — это настоящая природная диковинка в пределах столицы, сочетающая в себе красоту песчаных дюн, атмосферу пустыни и возможность отдохнуть от городской суеты, не выезжая далеко за пределы Киева. Если вы хотите почувствовать себя, как в пустыне, но при этом остаться в городе — это место станет вашим идеальным открытием. Посетите Киевскую Сахару, чтобы насладиться необычными видами и спокойствием в самом центре города.

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