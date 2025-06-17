"Українські вертольоти": проти бізнесу, що допомагає війську, фабрикують звинувачення

Авіакомпанія "Українські вертольоти", що понад 20 років співпрацює з міжнародними організаціями, опинилася під інформаційною атакою. 16 червня авіакомпанія провела брифінг в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна". У компанії заявляють – йдеться про спробу захоплення успішного українського бізнесу в авіасфері, про це йдеться в сюжеті Апостроф TV.

"У нас склалась непроста ситуація, в якій нам потрібен розголос і допомога громадянського суспільства. Тому, що захист закону і захист права власності в Україні, особливо в час війни, є дуже важливим. На компанію починається тиск та інформаційна кампанія з дискредитації. Фактично з метою рейдерської атаки та захоплення бізнесу", – говорить комунікаційна директорка авіакомпанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

Серед сфабрикованих звинувачень – начебто неповернення орендованих у Міноборони та Нацгвардії гелікоптерів. У компанії пояснюють: всі борти повернуті ще у 2022 році. Можуть це підтвердити офіційними документами. Щобільше, повернули борти у справному стані, а до початку повномасштабного вторгнення сплачували за них чималі кошти. Лише у 2021 році "Українські вертольоти" сплатили за оренду 197 млн грн. "Ми взяли цю техніку у непростому стані, відремонтували її, і вона працювала у контрактах ООН. Всі вертольоти повернуті. Й повернуті в належному технічному стані. Після певної модернізації зараз виконують бойові завдання в інтересах Сил оборони України", – пояснив виконавчий директор Сергій Букорос.

Ще одне звинувачення – в тому, що у 2022 році компанія нібито спеціально утримувала техніку за кордоном. Насправді ж повернути їх одразу після початку повномасштабного вторгнення було неможливо – і через закрите небо в Україні, але і через бюрократію та блокування з боку проросійських урядів у Малі та Сомалі. Це врахував і суд, розглядаючи господарську справу.

"Ми відразу подали запити на виліт, але місцева влада ігнорувала їх. Не було гарантій безпеки для наших людей і для гелікоптерів", – зазначив виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти".

Окрім цього "Українським вертольотам" доводиться також спростовувати закиди в перешкоджанні ЗСУ. Але, уявіть, це говорять про авіакомпанію, яка понад 276 млн грн виділила на допомогу. І це лише з початку повномасштабного вторгнення, а не за всі роки свого існування. Майже 192 млн грн — пішло на різні потреби Сил оборони України. Передавали усе — від бронежилетів, дронів, РЕБів і автомобілів до складного оптичного та зв’язкового обладнання, яке щодня допомагає нашим воїнам тримати оборону. А ще 84,1 млн грн допомоги пішло на гуманітарні напрямки, адже авіакомпанія оплачує реабілітацію ветеранів та щомісячно піклується про дітей-сиріт загиблих захисників і захисниць з Києва та Київщини. Виходить, атакують того, хто допомагає війську з 2014 року дотепер.

Слідкуватимемо, щоб авіакомпанія продовжувала працювати, попри тиск. Адже вона утримує частину африканського ринку перевезень та гуманітарних місій, конкуруючи там з росіянами. Її діяльність — це приклад української "м’якої сили" за кордоном навіть у складний час війни.