"Украинские вертолеты": против бизнеса, помогающего армии, фабрикуют обвинения

Авиакомпания "Украинские вертолеты", более 20 лет сотрудничающая с международными организациями, оказалась под информационной атакой. 16 июня авиакомпания провела брифинг в информационном агентстве "Интерфакс-Украина". В компании заявляют – речь идет о попытке захвата успешного украинского бизнеса в авиасфере, об этом говорится в сюжете Апостроф TV.

"У нас сложилась непростая ситуация, в которой нам нужна огласка и помощь гражданского общества. Потому что защита закона и защита права собственности в Украине, особенно во время войны, является очень важным. На компанию начинается давление и информационная кампания по дискредитации. Фактически с целью рейдерской атаки и захвата бизнеса", – говорит коммуникационный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Леся Червинская.

Среди сфабрикованных обвинений – якобы невозврат арендованных у Минобороны и Нацгвардии вертолетов. В компании объясняют: все борта возвращены еще в 2022 году. Могут это подтвердить официальными документами. Более того, вернули борта в исправном состоянии, а до начала полномасштабного вторжения платили за них немалые средства. Только в 2021 году "Украинские вертолеты" заплатили за аренду 197 млн грн. "Мы взяли эту технику в непростом состоянии, отремонтировали ее, и она работала в контрактах ООН. Все вертолеты возвращены. И возвращены в надлежащем техническом состоянии. После определенной модернизации сейчас выполняют боевые задачи в интересах Сил обороны Украины", – пояснил исполнительный директор Сергей Букорос.

Еще одно обвинение — в том, что в 2022 году компания якобы специально удерживала технику за рубежом. На самом деле вернуть их сразу после начала полномасштабного вторжения было невозможно — и из-за закрытого неба в Украине, но и из-за бюрократии и блокировки со стороны пророссийских правительств в Мали и Сомали. Это учел и суд, рассматривая хозяйственное дело.

"Мы сразу подали запросы на вылет, но местные власти игнорировали их. Не было гарантий безопасности для наших людей и для вертолетов", — отметил исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты".

Кроме этого "Украинским вертолетам" приходится также опровергать упреки в препятствовании ВСУ. Но, представьте, это говорят об авиакомпании, которая более 276 млн грн выделила на помощь. И это только с начала полномасштабного вторжения, а не за все годы своего существования. Почти 192 млн грн — ушло на различные нужды Сил обороны Украины. Передавали все — от бронежилетов, дронов, РЭБов и автомобилей до сложного оптического и связного оборудования, которое ежедневно помогает нашим воинам держать оборону. А еще 84,1 млн грн помощи пошло на гуманитарные направления, ведь авиакомпания оплачивает реабилитацию ветеранов и ежемесячно заботится о детях-сиротах погибших защитников и защитниц из Киева и Киевщины. Получается, атакуют того, кто помогает армии с 2014 года до сих пор.

Будем следить, чтобы авиакомпания продолжала работать, несмотря на давление. Ведь она удерживает часть африканского рынка перевозок и гуманитарных миссий, конкурируя там с россиянами. Ее деятельность — это пример украинской "мягкой силы" за рубежом даже в сложное время войны.