Галущенко призначив у Мін’юст заступницю, яка купувала квартиру під час війни в керівника "російського воінського братства"

Кадрове рішення міністра юстиції щодо призначення Людмили Кравченко викликає питання

Як повідомляють джерела, у розпорядженні журналістів опинилися документи, що підтверджують купівлю нерухомості донькою Кравченко у 2022 році. Зокрема, 12 жовтня, одразу після масованих ракетних ударів по Києву, було оформлено придбання квартири у Варні (Болгарія). Продавцями виступили п’ятеро громадян Російської Федерації – представники родини Мокрицьких.

За наявними даними, В’ячеслав Мокрицький, один із продавців, є засновником організації "Российское воинское братство" та співзасновником компанії "Экопан-Новосибирск". Обидві структури зареєстровані в Росії та, за інформацією відкритих джерел, мають ознаки проросійської діяльності.

Крім того, журналісти посилаються на наявність документів, які підтверджують придбання іншого об’єкта нерухомості родиною Кравченко вже на території Російської Федерації. Деталі цієї угоди наразі уточнюються.

Таким чином, кадрове рішення міністра юстиції щодо призначення Людмили Кравченко викликає додаткові питання стосовно прозорості процедур і репутаційних ризиків для відомства. У Міністерстві юстиції публічних коментарів із цього приводу поки не надавали.