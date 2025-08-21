Укр

Галущенко назначил в Минюст заместительницу, которая покупала квартиру во время войны у руководителя "российского воинского братства"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Герман Галущенко Новость обновлена 21 августа 2025, 15:51
Герман Галущенко. Фото twitter.com/replyua

Кадровое решение министра юстиции о назначении Людмилы Кравченко вызывает вопросы

Как сообщают источники, в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие покупку недвижимости дочерью Кравченко в 2022 году. В частности, 12 октября сразу после массированных ракетных ударов по Киеву было оформлено приобретение квартиры в Варне (Болгария). Продавцами выступили пять граждан Российской Федерации – представители семьи Мокрицких.

По имеющимся данным, Вячеслав Мокрицкий, один из продавцов, является основателем организации "Российское воинское братство" и соучредителем компании "Экопан Новосибирск". Обе структуры зарегистрированы в России и, по информации открытых источников, имеют признаки пророссийской деятельности.

документ
Нотариальный акт, с. 1
Нотариальный акт, с. 2
Нотариальный акт, с. 3
Нотариальный акт, с. 4
Нотариальный акт, с. 5

Кроме того, журналисты ссылаются на наличие документов, подтверждающих приобретение другого объекта недвижимости семьей Кравченко уже на территории Российской Федерации. Детали этого соглашения уточняются.

Таким образом, кадровое решение министра юстиции о назначении Людмилы Кравченко вызывает дополнительные вопросы, касающиеся прозрачности процедур и репутационных рисков для ведомства. В Министерстве юстиции публичных комментариев на этот счет пока не предоставляли.

Теги:
#Минюст #Людмила Кравченко #Герман Галущенко