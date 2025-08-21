Кадровое решение министра юстиции о назначении Людмилы Кравченко вызывает вопросы

Как сообщают источники, в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие покупку недвижимости дочерью Кравченко в 2022 году. В частности, 12 октября сразу после массированных ракетных ударов по Киеву было оформлено приобретение квартиры в Варне (Болгария). Продавцами выступили пять граждан Российской Федерации – представители семьи Мокрицких.

По имеющимся данным, Вячеслав Мокрицкий, один из продавцов, является основателем организации "Российское воинское братство" и соучредителем компании "Экопан Новосибирск". Обе структуры зарегистрированы в России и, по информации открытых источников, имеют признаки пророссийской деятельности.

Кроме того, журналисты ссылаются на наличие документов, подтверждающих приобретение другого объекта недвижимости семьей Кравченко уже на территории Российской Федерации. Детали этого соглашения уточняются.

Таким образом, кадровое решение министра юстиции о назначении Людмилы Кравченко вызывает дополнительные вопросы, касающиеся прозрачности процедур и репутационных рисков для ведомства. В Министерстве юстиции публичных комментариев на этот счет пока не предоставляли.