Укрзалізниця прагне використати дефіцит металобрухту як зброю проти українських металургів – експерт

Укрзалізниця прагне використати дефіцит брухту чорних металів на внутрішньому ринку України як зброю проти українських металургів, аби змусити їх купляти сировину на аукціонах за неринковою ціною та з непривабливими умовами постачання. Таку думку озвучив Володимир Головко, керівник Центру політичного аналізу, у статті Бізнес-порталу UAprom "Укрзалізниця хоче дефіцитом змусити металургів купляти брухт".

"Судячи за все, Укрзалізниця має намір використовувати дефіцит металобрухту в Україні як зброю проти металургів, аби змусити їх приходити на аукціони та купляти сировину за невигідною ціною та умовами. Звісно, прямим текстом під час наради цього не було сказано, проте уся поведінка топменеджера УЗ та його відмова дослухатися до закликів бізнесу свідчить саме про це. В результаті, скоріш за все, компанія недоотримає запланований на це рік додатковий дохід від продажу брухту, попри отримання такої можливості ще на початку 2 кварталу цього року", – відмітив Володимир Головко.

Видання нагадує, що у період із травня по серпень УЗ змогла реалізувати усього 28,2 тис. т металобрухту, який був переважно високомаржинальним: осі, колеса, деталі кузовів. "Однак на аукціони, де виставляється звичайний, негабаритний брухт, обсяг якого найбільший, покупці не приходять. І тому є дві причини: непривабливі умови відвантаження та неринкова ціна", – пояснив Олександр Каленков, президент об’єднання підприємств Укрметалургпром.

За інформацією журналістів, у типовому контракті із переможцем "брухтового" аукціону УЗ в односторонньому порядку прописала умови EXW (Франко завод). Тобто, це означає, що Укрзалізниця передає брухт у розпорядження покупця на своєму режимному майданчику, який він повинен самостійно або за додаткову плату УЗ вивезти до себе.

Водночас увесь брухтозаготівельний ринок України працює на умовах поставки FCA (Франко перевізник), тобто, продавець відповідає за доставку товару до вказаного покупцем місця. Проте Укрзалізниця обіцяє лише розглянути можливість та повернутися із рішенням щодо умов відвантаження лише у жовтні.

"Ще більш непохитною Укрзалізниця є у питаннях цін на брухт під час аукціонів. Саме їх неринковість бізнес називав головною перепоною для успішного проведення торгів. Виявилося, що УЗ й досі користується довідкою щодо цін, яку вона взяла в ДП "Укрпромзовнішекспертиза" ще у квітні цього року. Хоча з того часу вартість брухту на ринку зменшилася приблизно на близько 2000 грн/т", – пише видання.

Цікаво, що присутній начальник відділу кон’юнктурно-цінових досліджень УПЗЕ Іван Богданов підкреслював поточну неактуальність своєї квітневої довідки та пропонував різні варіанти надання УЗ актуальних довідок щодо цінової ситуації на ринку металобрухту. Натомість Євген Шрамко не проявив велику зацікавленість у цих пропозиціях – вочевидь, УЗ має намір й надалі продавати брухт, орієнтуючись на ціни, які були у квітні.

Як зазначають журналісти, рівень додаткового виторгу від продажів металобрухту, запланований Укрзалізницею на 2025 рік, становить 1,8 млрд грн. І станом на зараз цей план виконаний у кращому випадку на 10%.