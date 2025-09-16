Укрзализныця стремится использовать дефицит металлолома как оружие против украинских металлургов – эксперт

Укрзализныця стремится использовать дефицит металлолома на внутреннем рынке Украины как оружие против украинских металлургов, чтобы заставить их покупать сырье на аукционах по нерыночной цене и с непривлекательными условиями поставки. Такое мнение озвучил Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа, в статье Бизнес-портала UAprom "Укрзализныця хочет дефицитом заставить металлургов покупать металлолом".

"Судя по всему, Укрзализныця намерена использовать дефицит металлолома в Украине как оружие против металлургов, чтобы заставить их приходить на аукционы и покупать сырье по невыгодной цене и с невыгодными условиями. Конечно, прямым текстом во время совещания этого не было сказано, однако все поведение топ-менеджера УЗ и его отказ прислушаться к призывам бизнеса свидетельствует об этом. В результате, скорее всего, компания недополучит запланированный на этот год дополнительный доход от продажи металлолома, несмотря на получение такой возможности еще в начале 2 квартала этого года", – отметил Владимир Головко.

Издание напоминает, что в период с мая по август УЗ смогла реализовать всего 28,2 тыс. т металлолома, который был преимущественно высокомаржинальным: оси, колеса, детали кузовов. "Однако на аукционы, где выставляется обычный, негабаритный лом, объем которого самый большой, покупатели не приходят. И тому есть две причины: непривлекательные условия отгрузки и нерыночная цена", – пояснил Александр Каленков, президент объединения предприятий Укрметаллургпром.

По информации журналистов, в типовом контракте с победителем "ломового" аукциона УЗ в одностороннем порядке прописала условия EXW (Франко завод). То есть это означает, что Укрзализныця передает лом в распоряжение покупателя на своей режимной площадке, которую он должен самостоятельно или за дополнительную плату УЗ вывезти к себе.

В то же время весь ломозаготовительный рынок Украины работает на условиях поставки FCA (Франко перевозчик), то есть продавец отвечает за доставку товара к указанному покупателем месту. Однако Укрзализныця обещает только рассмотреть возможность и вернуться с решением об условиях отгрузки только в октябре.

"Еще более непоколебимой Укрзализныця является в вопросах цен на лом во время аукционов. Именно их нерыночность бизнес называл главной преградой для успешного проведения торгов. Оказалось, что УЗ до сих пор пользуется справкой относительно цен, которую она взяла в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" еще в апреле этого года. Хотя с того времени стоимость лома на рынке уменьшилась приблизительно на 2000 грн/т", – пишет издание.

Интересно, что присутствующий начальник отдела конъюнктурно-ценовых исследований УПВЭ Иван Богданов подчеркивал текущую неактуальность своей апрельской справки и предлагал разные варианты предоставления УЗ актуальных справок по ценовой ситуации на рынке металлолома. В то же время Евгений Шрамко не проявил большой интерес в этих предложениях – очевидно, УЗ намерена и дальше продавать лом, ориентируясь на цены, которые были в апреле.

Как отмечают журналисты, уровень дополнительной выручки от продаж металлолома, запланированный Укрзализныцей на 2025 год, составляет 1,8 млрд грн. И по сей день этот план выполнен в лучшем случае на 10%.