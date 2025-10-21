Підприємства ОПК змушені самотужки відновлювати виробництво після обстрілів: це призводить до зривів контрактів

Обороні компанії в Україні наразі переживають особливо тяжкий період. Саме вони несуть витрати за будь-які удари по підприємству.

Про це йдеться в матеріалі Mezha.ua, інформує Цензор.НЕТ.

В чому проблема?

Підприємства оборонної галузі мають власними коштами відновлювати знищену на заводах продукцію. Так, на це мільйони доларів забирають з програм розробки нової продукції та інвестиційних проєктів.

Водночас застрахувати майно не вдається, оскільки переважно в таких випадках страховики відмовляються працювати з об'єктами, що є стратегічними цілями для російських атак.

Попри наявність механізмів форс-мажорів на випадок ударів по підприємствах, компанії мають самотужки відновити будівлю та верстати, переробити партію власним коштом, або ж повернути вже витрачені кошти державі.

Законом натомість не передбачено можливості дофінансувати виробника або ж списати з нього частину зобов'язань по контракту.

Компенсація від держави

Співрозмовники з галузі ОПК вважають, що держава має допомагати покривати збитки, оскільки це її прямий інтерес.

Один із директорів великої компанії на умовах анонімності заявив, що внаслідок російських ударів було спричинено збитків на дуже велику суму, тому довелося брати обігові кредити та витратити на відновлення свій прибуток.

Ризик залишитись сам на сам зі своїми проблемами після обстрілів стимулює підприємства ОПК або ж закладати ризики в ціну продукції, або ж взагалі відлякує від роботи в галузі та великих інвестицій. Все це призведе до нереалізованого потенціалу вітчизняного виробництва озброєнь, йдеться в матеріалі.

Виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров вважає, що держава повинна дати можливість списати частину зобов'язань з оборонної компанії на постачання тієї продукції, яку було знищено внаслідок "прильотів".

За його словами, цей механізм має бути прозорим, єдиним для всіх та базуватися на висновках експертів.

Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив, що в оцінці обсягів знищеної продукції можна спиратися на кримінальні провадження з описом збитків, які зазвичай відкривають після "прильотів" на підприємства.

Це може бути підкріплено обов'язковою документальною експертизою, яка б підтвердила перебування продукції у вказаному місці.