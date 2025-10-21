Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов

Обороны компании в Украине сейчас переживают особенно тяжелый период. Именно они несут затраты за любые удары по предприятию.

Об этом говорится в материале Mezha.ua, информирует Цензор.НЕТ.

В чем проблема?

Предприятия оборонной отрасли должны на собственные средства восстанавливать уничтоженную на заводах продукцию. Так, на это миллионы долларов забирают из программ разработки новой продукции и инвестиционных проектов.

В то же время застраховать имущество не удается, поскольку преимущественно в таких случаях страховщики отказываются работать с объектами, которые являются стратегическими целями для российских атак.

Несмотря на наличие механизмов форс-мажоров на случай ударов по предприятиям, компании должны самостоятельно восстановить здание и станки, переделать партию за свой счет или вернуть уже потраченные средства государству.

Законом не предусмотрена возможность дофинансировать производителя или списать с него часть обязательств по контракту.

Компенсация от государства

Собеседники из отрасли ОПК считают, что государство должно помогать покрывать ущерб, поскольку это его прямой интерес.

Один из директоров крупной компании на условиях анонимности заявил, что в результате российских ударов были нанесены убытки на очень крупную сумму, поэтому пришлось брать оборотные кредиты и потратить на восстановление свою прибыль.

Риск остаться один на один со своими проблемами после обстрелов стимулирует предприятия ОПК либо закладывать риски в цену продукции, либо вообще отпугивает от работы в отрасли и крупных инвестиций. Все это приведет к нереализованному потенциалу отечественного производства вооружений, говорится в материале.

Исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров считает, что государство должно дать возможность списать часть обязательств с оборонной компании на поставку той продукции, которая была уничтожена в результате "прилетов".

По его словам, этот механизм должен быть прозрачным, единым для всех и основываться на выводах экспертов.

Директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что в оценке объемов уничтоженной продукции можно опираться на уголовные производства с описанием убытков, которые обычно открывают после "прилетов" на предприятия.

Это может быть подкреплено обязательной документальной экспертизой, которая подтверждила бы пребывание продукции в указанном месте.