Дрони, пальне і їжа на рік наперед: у Міноборони прозвітували, на що витратять рекордний бюджет

Закупівлі для армії перед зимою майже завершені

Цього року Агенція оборонних закупівель отримала найбільше фінансування за всю історію — 12 мільярдів доларів. Станом на сьогодні вже законтрактовано 9,5 мільярда, що становить понад 80% бюджету. Додатково 1,5 мільярда доларів надійшли минулого тижня.

Про це повідомив директор з операційної діяльності АОЗ Нікіта Нікітенко під час публічних дебатів Defence Talks у столиці.

Що ще стало відомо:

Заступник міністра оборони Микола Шевцов заявив, що закупівельна кампанія 2025 року майже завершена. Цього року акцент зроблено на безпілотні системи, далекобійні боєприпаси, авіаційні комплекси та паливно-мастильні матеріали. За словами посадовця, армія буде повністю забезпечена пальним до кінця року, із запасом на перший квартал 2026-го.

Продовольче забезпечення закуповуватимуть на рік наперед. Раніше контракти укладали лише на пів року, але тепер харчування військових закуповуватимуть одразу на 12 місяців. У відомстві сподіваються, що це дозволить уникнути проблем посеред зими.

Крім того, Міноборони змінює систему управління закупівлями. Один департамент формуватиме замовлення, Агенція оборонних закупівель проводитиме тендери, а новий департамент займатиметься бюджетуванням і контролем постачань. Державного оператора тилу інтегрують в АОЗ — це відповідає рекомендаціям НАТО. Реорганізацію планують завершити до кінця року.

З усім тим, військові критикують підготовку до холодів. На заході також був представник 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" який зазначив, що у листопаді обговорювати підготовку до зими 2025–2026 років — вже пізно.

Він також підняв проблему закупівлі дронів Mavic: попри те, що їх купують щороку, щоразу запускають нові процедури замість довгострокових контрактів. Пропозиції щодо українських аналогів подали рік тому, але контрактів із новими виробниками досі немає.

Нагадаємо, Збройні Сили України 31 жовтня перейшли в контрнаступ біля Покровська. Головне управління розвідки намагається відновити роботу ключових логістичних ліній на цьому напрямку.​​​​​​​​​​​​​​​​